Izraelski ministar u Zagrebu kritizirao Milanovića, Pantovčak odgovorio: 'Uvredljivo za Hrvatsku!'

Izrael je pohvalio stajalište hrvatske vlade prema njihovom ratu u Gazi, stavivši Zagreb u isti krug zemalja s Njemačkom i Italijom koje nisu "podlegle Hamasovoj propagandi" i nije ih povukla francuska inicijativa o priznavanju palestinske države.

"Želio bih pohvaliti te zemlje, Hrvatska je među njima, koje se nisu dale povući u francusku inicijativu. One su razumjele da to nije nešto što će nas približiti miru, stabilnosti i sigurnosti", rekao je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar, koji boravi u službenom posjetu Hrvatskoj, na zajedničkoj konferenciji za novinare s hrvatskim šefom diplomacije Gordanom Grlićem Radmanom.

"Zemlje kao Hrvatska, Njemačka i Italija su pravedne zemlje koje doprinose humanitarnim pitanjima", rekao je, za razliku od zemalja koje iniciraju unilateralne odluke poput Francuske ili Španjolske. Oni koji su pod utjecajem Hamasove propagande, poput Španjolske, "samo doprinose destabilizaciji na Bliskom istoku", naglasio je Saar. "Za mir važno je nastaviti tim putem kao Hrvatska, Njemačka i Italija, koje razumiju da će mir biti postignut u bilateralnom kontekstu, a ne jednostranim odlukama."

Priznavanje palestinske države, naglasio je Saar, ne bi prijetilo samo izraelskom postojanju već bi štetilo i regionalnoj stabilnosti i bilo bi nagrada Hamasu za napade i poticaj da nastavi.

"Mi nismo započeli rat", naglasio je izraelski šef diplomacije, pojasnivši da je Izrael napadnut s više frontova, spomenuvši libanonski Hezbolah, jemenske hutiste, šijitske milicije iz Iraka i palestinske teroriste iz Judeje i Samare, "kao što smo vidjeli jučer", mislivši na napad radikalnih islamista u Jeruzalemu u kojem je poginulo šestero ljudi.

"Ubojice su došli iz Palestinske samouprave i došli su ubiti Židove", kazao je. Saar je ponovno istaknuo da je "glava zmije Iran koji nas je napao dvaput". Izraelski ministar ponovio je da rat "može završiti sutra", ali za to postoje dva jednostavna zahtjeva: da se svi taoci kojih je u Gazi još 48 vrate, te da Hamas položi oružje.

'Milanovićeve izjave? U prošlosti je i Hrvatska bila optuživana...'

Saar je izrazio zahvalnost Grliću Radmanu za njegov posjet Izraelu nakon krvavog napada Hamasa 7. listopada 2023., i rekao da Izrael cijeni hrvatske napore za mir i napore vezane uz borbu protiv terorizma. Grlić Radman kazao je da se Hrvatska zalaže za dvodržavno rješenje "ali samo kao rezultat dijaloga i mirovnog procesa", rekavši da su ostalo samo "simbolični činovi bez sadržaja" i "političke parole".

"Vlada RH je na stajalištu da su dijalog i dvodržavno rješenje jedini put naprijed, a RH je spremna pomoći procesima koji bi doprinijeli trajnom miru i stabilnosti na Bliskom istoku", kazao je.

Saar je na pitanje o izjavama hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji je pozvao na priznavanje palestinske države te rekao da izraelske akcije u Gazi predstavljaju etničko čišćenje te da je vlast u Izraelu zločinačka, pozdravio "odgovorne zemlje i vlade koje su odgovorno djelovale" među kojima je i Hrvatska uz Njemačku i Italiju jer imaju uravnotežen pristup.

One koje koriste slogane ili služe Hamasovoj propagandi nisu relevantne, rekao je. "Pokušati diktirati kraj sukoba preko nas nije pošteno. Hrvatska ili bilo koja druga zemlja ne bi to voljele sebi, i to se neće dogoditi."

Rekao je da su Izrael napali i "neki političari u prijateljskim zemljama." "Što se tiče predsjednika Hrvatske, i nekih drugih političara, to je vrijedno žaljenja ..., žao mi je da smo napadani u vrijeme kada nas napada radikalni islam sa svih frontova koje sam spomenuo. Odbacujem sadržaj i podsjećam da je u prošlosti i Hrvatska bila optuživana, ali na kraju znamo šta se dogodilo i znamo da to nisu bile poštene optužbe", kazao je izraelski ministar nakon čega je konferencija za medije završena.

Milanović ekspresno odgovorio

Nakon izjava izraelskog ministra zatražili smo komentar predsjednika Republike. Iz Milanovićeva ureda istaknuli su da nije pitanje zašto se predsjednik Republike Zoran Milanović nije sastao s izraelskim ministrom vanjskih poslova, nego je pravo pitanje – zašto su izraelskog ministra pozvali u Zagreb i zašto su se sastali s njim predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade RH i ministar vanjskih poslova u Vladi RH?

"U trenutku kada izraelska vlada i vojska protjeruju cjelokupno stanovništvo grada Gaze i najavljuju napad na taj grad od milijun stanovnika, sastajati se s članom te iste vlade zapravo je podrška izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina.

Umjesto da pokrene postupak priznavanja palestinske države kao prvog koraka u postizanju dvodržavnog rješenja i trajnog mira na Bliskom istoku, Vlada RH daje podršku dužnosnicima izraelske vlasti koji nedvosmisleno stoje iza politike rata i nasilja.

Koliko je pogrešno sastajati se s članom izraelske vlade pokazuje i njegova današnja izjava u kojoj on uspoređuje hrvatski Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu! To je uvredljivo za Hrvatsku i sve žrtve agresije na Hrvatsku jer se Hrvatska branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija desetke tisuća ljudi po Gazi.

Kao da to nije bilo dovoljno, pa je u čast izraelskog ministra danas satima bilo blokirano cijelo središte Zagreba, što se ne događa ni kada u Hrvatsku dolaze puno ugledniji i važniji gosti", priopćili su za RTL iz Ureda predsjednika RH.

POGLEDAJTE VIDEO: Tužne poruke iz Gaze: 'Nema domova, nema hrane, nema vode, nema života – ostao nam je samo dah'