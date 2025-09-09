Stiže nevrijeme, izdan crveni alarm! DHMZ: 'Moguć je gubitak struje, komunikacije i opskrbe vodom'

Destabilizacija vremena očekuje se tijekom današnjeg dana, a u srijedu i četvrtak očekuju se obilne oborine uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava te grmljavinskih nevremena. U unutrašnjosti zemlje ujutro se ponegdje očekuje magla, a temperature će biti ugodne.

Foto: Dhmz

U drugom dijelu dana raste mogućnost za kišu ili poneki pljusak, osobito u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Upravo na tom području navečer su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, piše DHMZ.

Najviše suhog i sunčanog vremena bit će na krajnjem istoku zemlje. Zapuhat će umjeren jugoistočni i južni vjetar, a na Jadranu i jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura od 15 do 18, na Jadranu između 19 i 23 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 23 i 28 stupnjeva.

Crveno upozorenje izdano za Istru i riječko područje

Crveno upozorenje izdano je za Istru i primorsko-goransku županiju. Tamo se očekuje obilna oborina i lokalno grmljavinsko nevrijeme, a mjestimice će puhati jako jugo. Očekuju se izraženije poplave koje će zahvatiti veće područje, vjerojatni su veći prekidi u prometu te prekid i gubitak energije, komunikacije i opskrbe vodom.

Foto: Dhmz

Narančasto upozorenje izdano je za ličko-senjsku, šibensko-kninsku, splitsko-dalmatinsku i zadarsku županiju. Na moru će puhati jako, mjestimice olujno jugo, uz mogućnost pojave pijavica. Očekuju se lokalno obilni pljuskovi s grmljavinama, velika količina oborine te DHMZ upozorava na moguće urbane i bujične poplave.

Unutrašnju Hrvatsku očekuju lokalno obilni pljuskovi, a najviše će kišiti uz granicu sa Slovenijom. Slavoniji nije izdano nikakvo vremensko upozorenje.

Foto: Dhmz

Danas kreću kiše

Danas će još biti djelomice sunčano uz postupan porast naoblake sa zapada. Ujutro u unutrašnjosti očekuje se magla. U drugom dijelu dana ponegdje je moguća kiša ili poneki pljusak, glavninom u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj te osobito na sjevernom Jadranu gdje pljuskovi s grmljavinom navečer mogu biti izraženi.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i većinom umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 stupnjeva.

