Neobična akcija spašavanja u Splitu: Muškarac upao u podzemni kontejner

Neobična akcija spašavanja u Splitu: Muškarac upao u podzemni kontejner
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Hitna pomoć prevezla je muškarca na preventivni medicinski pregled, a prema prvim informacijama s mjesta događaja zadobio je površinske ogrebotine

9.9.2025.
10:07
danas.hr
Hrvoje Jelavic/pixsell
U ponedjeljak, 8. rujna, na križanju Ulice Domovinskog rata i Ulice Mike Tripala u Splitu odigrala se neobična scena. Stariji muškarac nespretno je završio u podzemnom kontejneru dok je pokušavao dohvatiti predmet koji je prethodno greškom bacio.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u 12.50 sati, kada je dojavljeno da se osoba nalazi u podzemnom kontejneru. Na teren je upućena ekipa JVP Split s 2 vozila i 6 vatrogasaca, koja je uspješno izvela spašavanje unesrećenog. 

Hitna pomoć prevezla je muškarca na preventivni medicinski pregled, a prema prvim informacijama s mjesta događaja zadobio je površinske ogrebotine, stoji u priopćenju Policijske uprave.

SplitKontejneri Za OtpadSpašavanjeJvp Split
Neobična akcija spašavanja u Splitu: Muškarac upao u podzemni kontejner