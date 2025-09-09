Neobična akcija spašavanja u Splitu: Muškarac upao u podzemni kontejner

U ponedjeljak, 8. rujna, na križanju Ulice Domovinskog rata i Ulice Mike Tripala u Splitu odigrala se neobična scena. Stariji muškarac nespretno je završio u podzemnom kontejneru dok je pokušavao dohvatiti predmet koji je prethodno greškom bacio.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u 12.50 sati, kada je dojavljeno da se osoba nalazi u podzemnom kontejneru. Na teren je upućena ekipa JVP Split s 2 vozila i 6 vatrogasaca, koja je uspješno izvela spašavanje unesrećenog.

Hitna pomoć prevezla je muškarca na preventivni medicinski pregled, a prema prvim informacijama s mjesta događaja zadobio je površinske ogrebotine, stoji u priopćenju Policijske uprave.

