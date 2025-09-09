Mještani hrvatskog otoka ustali protiv hostela za 800 stranih radnika: Njihovi razlozi su jasni

U javnost je procurila informacija o planiranoj izgradnji hostela za čak 700 do 800 stranih radnika što je podiglo mještane Jelse na otoku Hvaru na noge. U rekordnom roku prikupili su 1200 potpisa protiv projekta, piše Dalmacija Danas.

Riječ je o investiciji koju povezuju sa Sunčanim Hvarom i Blue Sun Hotelima, a planirani objekt trebao bi se graditi na području Vrisne–Klokuna, preko puta industrijske zone.

Smještaj za 800 ljudi opasno je za infrastrukturu

Peticija, koju je potpisao svaki treći stanovnik općine, jasno ističe razloge protivljenja. U mjestu od oko 1600 stanovnika smještaj za 800 ljudi smatra se nerazmjernim i opasnim za infrastrukturu, sigurnost i kvalitetu života. Mještani upozoravaju da bi takav projekt narušio prostornu ravnotežu, stvorio dodatni pritisak na komunalne i prometne kapacitete te promijenio socijalnu strukturu mjesta.

Na društvenim mrežama oglasili su se i brojni ugledni Jelšani. Turistički poduzetnik Veljko Drinković upozorio je da je “nemoguće da čelni ljudi općine nisu znali za tako veliku investiciju”, dok je učiteljica Daniela Lučić napisala kako je “cijeli otok konačno složan – nema crvenih i plavih, svi se bore za isti cilj: očuvanje Jelse”. U raspravu se uključio i operni pjevač Ivo Gamulin Gianni, pozvavši sumještane da "ne dopuste da ih se zastraši".

Projekt nije ni započet

Načelnica općine Marija Marjan jasno je zauzela stav protiv gradnje hostela takvog obujma. U svojoj izjavi istaknula je kako “ovakav objekt ne može proći jer nije u skladu s važećim prostornim planom”. Prema njezinim riječima, investitor je zasad izradio samo idejno rješenje i prikupio preliminarne podatke o priključcima, dok glavni projekt nije ni započet.

Marjan dodaje da su predstavnici investitora svjesni da se bez suradnje s Općinom i lokalnom zajednicom ništa ne može realizirati. Zatraženo je da se obustave sve daljnje aktivnosti dok se ne održe novi razgovori na najvišoj razini.

Održana sjednica vijeća

Tematska sjednica Općinskog vijeća održana danas okupila je brojne mještane. Zaključak je bio jasan – ovakav projekt ne može biti prihvaćen. Vijeće je potvrdilo da prostorni plan na predmetnoj lokaciji dopušta gradnju kuća, vila i hotela, ali ne hostela. Ako bi se u budućnosti razmatrao hotel, to bi moglo biti isključivo u manjem obujmu i uz odluku vijeća.

Bivši načelnik Nikša Peronja, kojem se dio mještana stavlja na teret zbog izmjena u prostornom planu, odbacuje optužbe. Tvrdi da je riječ o “poluinformacijama” i da su hosteli u planovima još od 2008. godine, uz podršku tadašnjih vijećnika. Na društvenim mrežama poručio je da ga HDZ pokušava diskreditirati, ali da će sve biti razjašnjeno dokumentima i zakonitim procedurama.

Unatoč vijećničkoj odluci i protivljenju načelnice, mještani poručuju da će nastaviti budno pratiti svaki korak. U Jelsi se stvorio rijedak konsenzus – od običnih građana do javnih osoba – da ovakav hostel nema što tražiti u maloj zajednici.

