Krvavi obračun u Puli, koristila se i klamerica: 'Sin je u bolnici, operirat će oko'

Šest osoba ozlijeđeno je, a jedna među njima teško, u tučnjavi na pulskoj gradskoj tržnici koja se dogodila u petak navečer, izvijestila je istarska policija.

Prema informacijama iz policije, 27-godišnjak je teško ozlijeđen, a ostali sudionici tučnjave lakše kad je, kako se doznaje, izbila svađa između radnika koji su postavljali mreže protiv golubova u natkrivenom dijelu tržnice i predstavnika zakupaca prostora.

Interveniralo je desetak policajaca te tri ekipe Hitne medicinske pomoći.

Sada se oglasio i Dragan Musa, vlasnik zagrebačkog obrta koji je angažiran da na zgradi pulske tržnice postavi zaštitnu mrežu za golubove, koji je za portal istarski.hr rekao: "Nije riječ o sukobu, ja i dvojica sinova smo napadnuti. Nisu bila tri napadača kao što su pisali mediji nego pet ili šest, a nas trojica.

O detaljima nije htio, ali je rekao da je angažirao odvjetnika. Iako se u početku pojavila informacija da je u sukobu korišten i pištolj za čavle, on to niječe i navodi da se radilo o električnoj klamerici, takozvanoj takerici, kojom su spajali mrežu za drvo.

"Iz čistog mira su nas napali, prijetili su nam. Dobro smo pretučeni, sin mi je u bolnici, imat će danas ili sutra operaciju oka, takerom su mu polomili kosti. To mi se prvi put u životu dogodilo i to je strašno", rekao je Musa.

Dvojica napadača završila su u pritvoru.

Prema izvješću pulske policije, utvrđena je sumnja da je 39-godišnji državljanin BiH počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede i prijetnje (riječ je o sinu jednog od vlasnika lokala, op. a.), dok 59-godišnjaka i 69-godišnjaka tereti za kazneno djelo prijetnje. Policija je utvrdila da je 39-godišnji državljanin BiH u petak oko 18.45 sati na terasi ugostiteljskog objekta u zgradi Tržnice, nezadovoljan postavljanjem skele, fizički napao 59-godišnjaka nakon čega je došlo do fizičkog sukoba između njega, 59-godišnjaka i 69-godišnjaka s jedne strane i trojice djelatnika odnosno 59-godišnjaka, 27-godišnjaka i 23-godišnjaka s druge strane.

POGLEDAJTE VIDEO Danas su se izvukli s upozorenjem, no dalje prijete kazne. Policija izdala posebno upozorenje vozačima