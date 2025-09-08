Zastupnica Centra nakon godinu dana napušta Sabor pa se pohvalila: 'Plenković je podržao...'

Zastupnica stranke Centar Viktorija Knežević objavila je da odlazi iz Sabora. "Dogovorom u stranci moj saborski mandat završava, a kolega Damir Barbir preuzima dužnost. Bila mi je čast gotovo godinu i pol služiti građanima u Hrvatskom Saboru", objavila je Viktorija Knežević.

Zastupnički mandat dobila je na zadnjim parlamentarnim izborima u svibnju prošle godine, a u Sabor je ušla kao zamjena tadašnjeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka.

Knežević napominje da je za vrijeme saborskog mandata "pokrenula sam inicijativu za tunel ispod Dubrovnika, koju je podržao premijer Andrej Plenković te predala niz amandmana i prijedloga rješenja, uvijek uz komparativne primjere iz razvijenih zemalja i bez jalovih prepucavanja".

"Ostajem gradska vijećnica u Gradskom vijeću Grada Dubrovnika i nastavljam rad za naš Grad - odgovorno i konkretno. Istovremeno, vraćam se odvjetništvu, svojoj prvoj profesionalnoj ljubavi. Moj ured ponovno radi punim kapacitetom. Hvala svima na povjerenju i podršci", poručila je Knežević.

