Omiljeni papa uskoro na poštanskoj markici: Ovo je Franjo u izdanju zagrebačke dizajnerice

Hrvatska pošta pustit će u optjecaj u utorak novu prigodnu poštansku marku otisnutu u spomen na proljetos preminulog poglavara Katoličke Crkve – papu Franju, a autorica tog izdanja s portretom pape Franje je zagrebačka dizajnerica Alenka Lalić.

Naklada marke nominalne vrijednosti označene slovnom oznakom B iznosi 35 tisuća primjeraka i otisnuta je u arčićima od 10 maraka, a novo izdanje prati i prigodna omotnica prvog dana (FDC), priopćeno je u ponedjeljak iz Hrvatske pošte.

Papa Franjo (Jorge Mario Bergoglio) rođen je 17. prosinca 1936. u Buenos Airesu kao sin talijanskih doseljenika. Za papu je izabran 13. ožujka 2013. Tijekom njegova pontifikata održalo se šest biskupskih sinoda i u 44 apostolska putovanja pohodio je 63 zemlje na svim kontinentima.

Upamćen kao papa nade, siromašnih i zaštitnika malenih i potlačenih, papa Franjo je preminuo u Vatikanu, u Domu svete Marte, na Uskrsni ponedjeljak 21. travnja 2025. u 7,35 sati. Sprovod je održan u subotu, 26. travnja 2025. na Trgu svetog Petra, a tijelo pape Franje pokopano je u Papinskoj bazilici Svete Marije Velike, stoji u popratnom letku koji je napisala Hrvatska biskupska konferencija.

Foto: Posta.hr

Od kemijskog tehničara do Pape

Iako je završio školovanje za kemijskog tehničara, u novicijat Družbe Isusove ušao je 11. ožujka 1958. godine. Studij humanističkih znanosti završio je u Čileu, a 1963. u Argentini je diplomirao filozofiju na isusovačkom kolegiju San José u San Miguelu.

Četiri godine poslije diplomirao je na istom kolegiju. Za prezbitera je zaređen 13. prosinca 1969., a 22. travnja 1973. položio je svečane zavjete u Družbi Isusovoj. Provincijalom isusovaca u Argentini imenovan je 31. srpnja 1973. Obavljajući u međuvremenu mnoge odgovorne dužnosti unutar svoje redovničke zajednice, papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 20. svibnja 1992. pomoćnim biskupom Buenos Airesa.

Za biskupa je zaređen 27. svibnja iste godine, a papa ga 3. lipnja 1997. imenuje nadbiskupom koadjutorom Buenos Airesa. Nakon smrti kardinala Quarracina, 28. veljače 1998., postao je nadbiskup Buenos Airesa, primas Argentine i ordinarij za istočne katolike u Argentini koji nemaju vlastitog ordinarija.

Na konzistoriju 21. veljače 2001. papa Ivan Pavao II. kreirao ga je kardinalom s naslovnom crkvom sv. Roberta Bellarmina. Godine 2005. izabran je za predsjednika biskupske konferencije, a 2008. potvrđen mu je još jedan mandat. U travnju 2005. sudjelovao je na konklavi kada je za papu izabran Benedikt XVI.

