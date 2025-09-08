Mozgalica za prvi dan škole: Šest mališana - tri para blizanaca, svi kreću u prvi razred - i to isti

Ove školske godine OŠ Domašinec u Međimurju upisala je čak tri para blizanaca u prvi razred, piše eMedjimurje.

Prvi dan nove školske godine uvijek donosi uzbuđenje, ali u Osnovnoj školi Domašinec ove je godine početak bio poseban. U školske klupe sjelo je čak tri para blizanaca, što je prava rijetkost i zanimljivost koja odmah privuče pažnju.

U prvi razred škole upisano je ukupno 27 učenika, a među njima su se našla i tri bratsko-sestrinska para: Kaja i Mila Katančić, David i Gabrijel Peršak te Matej i Mihael Mezga.

Njihove učiteljice, Maja Zadravec i Štefica Marodi Hatlak, dočekale su ih s osmijehom, a cijeli razred dobio je posebnu dozu veselja i znatiželje.

Foto: Zlatko Premuš/emedjimurje

Za male blizance početak škole znači i posebnu podršku – lakše im je jer uz sebe imaju brata ili sestru, pa prvi školski koraci nisu toliko strašni.

Osim što je riječ o rijetkoj situaciji, ova generacija prvašića u Domašincu ulazi u školu u pravom znaku prijateljstva.

Početak nove školske godine u Domašincu ostat će zapamćen kao poseban, jer nije svaki dan prilika vidjeti čak tri para blizanaca kako zajedno kreću u svoj prvi razred, piše eMedjimurje.