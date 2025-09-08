Kreće nova školska godina: Nikad manje upisane djece, ukida im se dio praznika

Danas počinje nova školska godina što znači da će oko 444.500 učenika iz cijele Hrvatske ponovno sjesti u dobro poznate klupe. Početak školske godine, prema procjeni i još uvijek ne konačnim podacima, bit će novo iskustvo za najmanje 35.270, a najviše 37.639 upisanih prvašića u osnovnim školama diljem Hrvatske. Samo u Zagrebu će između 7.500 do 8.000 prvašića krenuti u novo razdoblje života.

Broj upisanih učenika ove godine je najmanji, lani je u školu krenulo 36.114 prvašića, pokazuju podatci Ministarstva obrazovanja iz Školskog e-Rudnika.

Od školske godine 2013./2014. do 2016./2017., po godini je bilo upisano više od 40 tisuća prvašića, a najviše prvašića bilo je školske godine 2016./2017., kada ih je upisano 42.217. Nakon toga, broj prvašića se po godinama kreće između 35 i 40 tisuća, piše Srednja.hr.

Praznici u školskoj godini

Iako je tek započela školska godina, neki učenici već odbrojavaju do ljetnih praznika koji kreću 12. lipnja 2026. godine za sve osnovnoškolce i srednjoškolce. Iznimka su maturanti kojima nastava završava ranije, 22. svibnja 2026. godine.

Prvo polugodište kreće danas, a završava 23. prosinca 2025. godine, a drugo polugodište kreće 12. siječnja i traje do 12. lipnja 2026.

Novost koja će razočarati učenike je ukidanje jesenskih i drugog dijela zimskih praznika. Umjesto toga, učenici će imati jedan dulji zimski odmor koji se proteže od kraja prosinca do sredine siječnja.

Proljetni praznici trajat će od 30. ožujka do 6. travnja 2026., a nastava ponovno počinje 7. travnja. Ljetni praznici počet će 15. lipnja 2026. godine.

Zbog državnih praznika učenici neće imati nastavu 1. studenoga, na blagdan Svih svetih te 18. studenoga, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Božićni i novogodišnji blagdani također su dio školskih praznika, pa učenici neće imati nastavu 25. i 26. prosinca, zatim 1. siječnja te 6. siječnja na blagdan Sveta tri kralja.

U proljeće slijede Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, 5. i 6. travnja 2026., a zatim 1. svibnja, kada se obilježava Praznik rada. Školska godina završit će uoči blagdana Tijelova, koji 2026. pada 4. lipnja.

Nastava se, kao i do sada, organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za maturante najmanje u 160 nastavnih dana. U slučaju da škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, nastavna godina može se produljiti odlukom upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Djeca na cesti

Početak školske godine znači povećani broj djece na ulicama pa policija apelira vozačima da obrate posebnu pozornost na učenike prvih razreda osnovnih škola, od kojih većina po prvi put samostalno sudjeluje u prometu.

Na području čitave Hrvatske, provodi se akcija "Poštujte naše znakove“, tijekom koje će policijski službenici svakoga dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano operativno-preventivno nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole.

Temeljna zadaća policijskih službenika, koji će obavljati nadzor nad odvijanjem prometa, a po potrebi i upravljati prometom, je omogućiti siguran prijelaz djece preko kolnika.

Policija poziva sve vozače na poštivanje prometnih propisa i opreznu vožnju, naročito u područjima oko škola i vrtića. Pozivaju i roditelje djece koja kreću u prvi razred da odaberu najsigurniji put do škole i uvježbaju s djetetom sigurno kretanje po njemu i kako se treba ispravno ponašati u prometu.

Savjeti za vozače

Policija podsjeća da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 kilometara na sat. Upozoravaju vozače da ne parkiraju nepropisno u zonama škola te da povećaju pozornost u blizini škola te napominju da je važno voditi računa da djeca ili ne znaju ili slabo znaju prometne propise.

"Zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste", stoji u objavi.

Savjeti za djecu

Jednako tako, iz policije su objavili i savjete za djecu. Trebaju koristiti samo nogostup za kretanje te prelaziti cestu samo preko obilježenog pješačkog prijelaza - "zebre". Na mjestima gdje je semafor, važno je čekati znak zelenog svjetla. U svakom prelasku ceste obvezno provjeriti ima li nailazećih vozila i tek tada stupiti na kolnik.

"Ako vozila neprekidno prolaze, pričekajte da se neko od njih zaustavi i vozač vam rukom pokaže da možete sigurno prijeći cestu", dodaju.

Zaštita u školi

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs gostovao je u RTL-u Danas gdje je svim učenicima zaželio mirnu školsku godinu bez prevelikih problema te je pozvao vozače da obrate pozornost na djecu na cesti.

Osvrnuo se na potrebu za zaštitarima, odnosno djelatnicima za sigurnost.

"Izdano je više od 700 odobrenja, zadnji podatak bio je 730 i nešto, možda je u međuvremenu još i više. U svakom slučaju, u Ministarstvu obrađujemo zahtjeve kako pristižu. Ima posebno propisana procedura, na tome se radilo prilično dugo. Nije jednostavno samo reći - 'OK, stavite nekog zaštitara na portu i sve će biti riješeno' ako smo se odlučili za zaštitare i nešto što diže cijelu sigurnost škola na puno viši nivo", komentirao je.

Fuchs je ispričao da su imali preporuku zatvori vrata, ali kada se pogleda što se općenito događa u svijetu, smatra da postupaju na ispravan način. Dotaknuo se i modularne nastave.

Modularna nastava

Od ove školske godine u strukovne škole uvode se novi strukovni kurikuli za 147 novih strukovnih zanimanja po modelu modularne nastave.

Dodaju da su nova strukovna zanimanja razvijena u suradnji s poslodavcima te da je ključno što je u sve strukovne programe uvedeno obvezno učenje temeljeno na radu koje do sada nije bilo sustavno zastupljeno u svim strukovnim programima.

"Od sada će svi učenici obvezno, uz teoriju, imati i iskustvo rada u realnim radnim situacijama unutar svog zanimanja. Cilj ove promjene je omogućiti učenicima da kroz konkretno radno iskustvo tijekom školovanja razviju praktične vještine, bolje razumiju svoj budući posao i steknu kompetencije koje će im omogućiti da se lakše i brže uključe na tržište rada", kazali su iz MZOM-a.

Za provedbu modularne nastave izrađeni su novi udžbenici za općeobrazovne predmete, a u rujnu Ministarstvo planira objaviti javni poziv za izradu udžbenika za strukovne module. Do odobrenja novih, u nastavi se mogu koristiti postojeći udžbenici.

Fuchs se nada da modularna nastava neće izazvati probleme i da će svi bolje razumjeti temu. Istaknuo je kako vjeruje da su strahovi sindikata bili potaknuti bojazni od gubitka radnih mjesta, no naglasio je da u prvoj godini primjene nitko neće ostati bez posla, osim eventualno kao tehnološki višak zbog manjeg broja učenika.

