Konji cijelu noć napadali planinare iz Zagreba, ujutro ih dočekao jeziv prizor: 'Bili su poludivlji'

Foto: Facebook/screenshot/planinarska Udruga Dinaridi

Stolovi, klupe, putokazi, limovi, bazen za vodu - sve oko skloništa bilo je demolirano

7.9.2025.
16:35
Erik Sečić
Facebook/screenshot/planinarska Udruga Dinaridi
Planinari iz Zagreba tvrde da su proveli neprospavanu i zastrašujuću noć u planinarskom skloništu Rupe na Dinari.

Prema njihovim riječima, krdo poludivljih konja cijelu noć je napadalo njih i sklonište. Naveli su da od straha nisu palili svjetiljke niti se usudili izaći, prenosi u nedjelju ujutro Planinarska Udruga Dinaridi.

Ujutro ih dočekao jeziv prizor

Nakon dramatične noći, dočekao ih je jeziv prizor. Stolovi, klupe, putokazi, limovi, bazen za vodu - sve oko skloništa bilo je demolirano. 

Iz Udruge navode da su već nekoliko puta upozoravali na problem krda konja koji uništavaju prostor oko planinarskih objekata, ali bez ikakvih rezultata: "Njima idu poticaji i novac, a nama ostaje šteta!". 

"'Genijalci' ovog promašenog projekta, na svim razinama, dobro su naplatili svoje neznanje, neiskustvo i bahatost – uzimajući u obzir i lokve u kojima nema vode. Nažalost, to čine i dalje, uz pomoć nadležnog ministarstva! Sramota za njih i za struku!", dodaje Udruga. 

