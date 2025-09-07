Istraživanje koje smo objavili izazvalo lavinu reakcija! 'Najprikladniji pozdrav za Hrvate je - Meeeeee'

RTL Danas jučer je objavio anketu koju je za njih provela Promocija plus od 1. do 4. rujna u kojoj je sudjelovalo 1300 ispitanika, a pitalo ih se raste li domoljublje ili ustašizacija države i društva.

Većina ispitanika, njih gotovo 35 posto, u svemu što se događa vidi domoljublje i domovinski zanos. Među njima je većina glasača desnice. Da je Hrvatska u posljednje vrijeme otklizala u novu ustašizaciju uz pomoć vlasti i dijela katoličke crkve mišljenja je 21 posto ispitanih, većinom glasača lijevih opcija, uz to nešto više od 18 posto smatra da sve što se događa može dovesti do nove ustašizacije. Sličan broj ispitanika ne vidi promjene u odnosu na ranije.

Glavna tema koja izaziva sporove je pozdrav 'Za dom spremni'. Da je to stari hrvatski pozdrav kojeg su koristili domoljubi smatra većina ispitanika, 31,5 posto njih. Za gotovo 25 posto ispitanih pak je to ustaški poklič pod kojim su počinjeni zločini tijekom Drugog svjetskog rata, a da ga se u novije vrijeme koristi kao sredstvo za ustašizaciju zemlje mišljenja je 20 posto ispitanika. Da je to legitiman pozdrav koji se koristio kroz povijest smatra gotovo 14 posto ispitanika!

Treba li ga onda zabraniti? 36 posto ispitanika to bi učinilo odmah bez iznimke, a oni koji ga koriste kazneno bi odgovarali. Za prekršajnu kaznu uz zabranu s iznimkama je 16 posto ispitanika, a kao izuzeci navode se grobovi poginulih pripadnika HOS-a, kao i pjesma Čavoglave. Protiv zabrane i progona onih koji ga koriste jer je to stari hrvatski pozdrav je 22 posto ispitanika, a još gotovo 17 posto svoj stav obrazlaže time da je to častan pozdrav koje su koristile domovinske snage.

'To je izricanje ljubavi prema domovini, a ne ustaštvo'

Kako se građani osjećaju oko rezultata ankete, podijelili su na Facebooku. Većina komentara ne vidi problem s pozdravom 'Za dom spremni' te ga smatraju starohrvatskim, a ne ustaškim pozdravom.

Imali su puno za reći na 'ustašizaciju' države i društve za koju smatraju da ne postoji te izjednačavaju ljubav prema domovini sa ustaštvom.

"To je starohrvatski pozdrav, vama je sve što je hrvatsko postalo ustaško? Tako i zastavu sa prvim bijelim poljem nazivate ustaškom",

"Biti za dom spreman, izjasniti se kao Hrvat, voljeti i braniti svoje nije ni ustaštvo ni fašizam. To je jednostavno domoljublje."

"To je izricanje ljubavi prema domovini, a ne ustaštvo"

"Samo idioti i patološki bolesnici vide ustašizaciju "

"Koji žive u domovini ne treba mu smetati ZDS, to je naša svetinja i za što si sprema ako nisi za dom"

'Za dom spremni je nacistički pozdrav'

U komentarima su se našli i 'povjesničari' i 'antropolozi' koji su diskutirali kada i kako je nastao ZDS pozdrav, što je zapravo ustašluk te neizbježna teme antifašizma i Jugoslavije.

"Opera Nikola Šubić Zrinski. Poslušajte malo. Nije taj pozdrav od jučer, ako je kompromitiran kao i svastika koja je još iz starog Rima hajdemo onda zabranit i petokraku"

"Taj pozdrav nema veze s ustašizacijom, pročitajte povijest Hrvata, ali ne Titinu povijest već stvarnu povijest. To je stari Hrvatski pozdrav samo što je u krivo vrijeme upotrebljavan, ali ako ćemo istinito koliko je zločina poslije rata, kakti u miru, učinio antifašizam ispod pozdrava zdravo i zvijezde petokrake, i nikomu ništa. Kao da ste glupi i slijepi idete samo zacrtanom linijom kao konj koji ima sa strane one zaštite da ne vidi ni lijevo ni desno samo zacrtano pravo"

"70 posto Hrvata je za Dom spremno, a ovi nasljednici šumski bandita partizana ostaju na Zdravo Drugovi i smrt faṣ̌izmu. To je lako ustanovit pitat cijeli narod, a ne uzeti postotak od poziva jer ako su pozivi iz centra Rijeke i Pule tamo su joṣ̌ komunisti. Ostatak Hrvatske, ogromna većina za Dom Spremna zato referenduma neće biti a neće uvest ni dopisno glasanje jer izbore ne bi dobili ni komunisti SDP niti komunjare iz HDZ"

"Za dom spremni je Nacistički pozdrav poput Sieg Heil, Pomozi bog, Slava Ukraina ...i treba ga zabraniti".

"Kome smeta ZDS? Pa Srbima u Hrvatskoj smeta, pokoljenjima onih partizana, obrijanih četnika, komunista i jugoslavena koji su 1945.g okupirali Zagreb i Hrvatsku, a dok je bio domovinski obrambeni pa oslobodilački rat bili daleko od HRVATSKE ili u podrumima i čekali da se vidi rezultat rata. Elita bila vani, a sirotinja HRVATI branili Hrvatsku 91 g."

'Najprikladniji pozdrav za Hrvate je - Meeeeee!'

Za kraj su komentari koji se ne slažu sa ZDS pozdravom.

"Joj, koliko sam se ja naslušao tih pozdrava zds od likova koji su na prvi pucanj napustili grad! Tako bi bilo i sada. Ovi što se najviše ku**e domoljubljem i kliču zds, prvi bi pokupili prnje i nestali uz priziv savjesti. Blejimo već 35 godina i trkeljamo oko pozdrava a više se od silnog domoljublja nema više šta ni ukrasti u Hrvatskoj. Sve su to najveći domoljubi jamili. A ti sirotinjo, glasaj za pozdrav ili protiv njega. Najprikladniji pozdrav za Hrvate je - "Meeeeee!

"Za dom spremni...dok ne dođe poziv za upis u vojnu evidenciju"

"Treba tu masu koja se busa u prsa da su spremni i da vole svoju domovinu usmjeriti na pravi put da su spremni na obračun sa pravomoćno osuđenom kriminalnom organizacijom,sa onima koji od 95 pljačkaju i rasprodaju lijepu našu,da vratimo samostalnost i budemo ponosni na svoju državu za koju smo se borili a ne da budemo najobičniji poslušnici i sluge Brisela i lažljivih domaćih političara!"

"Kod obrazovanih i prisebnijih,odgovornih ovaj kukavički poklič podržava 0% Hrvata..."

"Protiv. Možete samo za starački dom biti spremni"

