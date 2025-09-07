Papa Lav XIV. slučajno zveknuo kamermana i skoro ga nokautirao: 'Scusa'

Papa Lav XIV. (69) ispričao se nakon što je slučajno udario kamermana dok se u nedjelju vozio Trgom svetog Petra u papamobilu. Poglavar Katoličke crkve pokušao je uhvatiti objekt koji mu je netko bacio iz gomile.

Posegnuo je unatrag izravno u kameru, zbog čega je službeni kamerman nakratko izgubio ravnotežu u stražnjem dijelu vozila.

Lav se okrenuo i s osmijehom ispričao, rekavši "Scusa", talijanski za "oprostite".

Podsjećamo, u nedjelju, poglavar 1.4 milijarde katolika diljem svijeta kanonizirao je pokojnog talijanskog tinejdžera Carla Acutisa, koji je umro 2006. godine u dobi od 15 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Papa Lav XIV. na prvom angelusu u ljetnoj rezidenciji: 'Ne zaboravimo moliti za mir'