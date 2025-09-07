POGLEDAJTE SNIMKU /

Papa Lav XIV. slučajno zveknuo kamermana i skoro ga nokautirao: 'Scusa'

Papa Lav XIV. slučajno zveknuo kamermana i skoro ga nokautirao: 'Scusa'
Foto: Profimedia

Kad putuje u svome papamobilu, promatrači mu često bacaju predmete koji uključuju plišane igračke ili zastave različitih zemalja

7.9.2025.
20:34
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Papa Lav XIV. (69) ispričao se nakon što je slučajno udario kamermana dok se u nedjelju vozio Trgom svetog Petra u papamobilu. Poglavar Katoličke crkve pokušao je uhvatiti objekt koji mu je netko bacio iz gomile.

Posegnuo je unatrag izravno u kameru, zbog čega je službeni kamerman nakratko izgubio ravnotežu u stražnjem dijelu vozila.

Lav se okrenuo i s osmijehom ispričao, rekavši "Scusa", talijanski za "oprostite". 

@cruxstationalis In his attempt to catch an item thrown from someone in the crowd, Pope Leo accidentally hit the camera, smiling he said “sorry” to the cameraman. #popeleoxiv ♬ original sound - cruxstationalis // Jacob Stein

 

Podsjećamo, u nedjelju, poglavar 1.4 milijarde katolika diljem svijeta kanonizirao je pokojnog talijanskog tinejdžera Carla Acutisa, koji je umro 2006. godine u dobi od 15 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Papa Lav XIV. na prvom angelusu u ljetnoj rezidenciji: 'Ne zaboravimo moliti za mir'

 

 

Lav Xiv.KamermanIncident
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POGLEDAJTE SNIMKU /
Papa Lav XIV. slučajno zveknuo kamermana i skoro ga nokautirao: 'Scusa'