Prvi dan škole svima, ali ne i njima: Mališani ispred vatrogasnog doma poslali poruke vladajućima

Prvi je dan škole. Učenici iz cijele Hrvatske odlaze danas u školske klupe, neki po prvi put, drugi nakon ljetnih praznika, ali za učenike osnovne škole u Donjem Dragonožecu današnji dan je dan za - prosvjed.

Nekoliko mališana sa svojim roditeljima okupilo se ispred vatrogasnog doma u kojem se već petu godinu nalazi njihova škola. Kako smo već ranije izviještavali, roditelji su najavili da učenici na prvi dan neće pohađati školu. Umjesto toga, ispisali su poruke: "Dajte nam školu", "Hoću školsko zvono", "Želim ići u školu, ne u DVD", "Parking nije igralište" i mnoge druge.

Prizor je to koji je dočekao i zamjenika gradonačelnika Tomaševića, Luku Korlaeta koji je danas posjetio Donji Dragonožec radi ovog problema.

Fuchs: 'Kontaktirat ću gradonačelnika'

Kada smo ministra Radovana Fuchsa pitali ima li kakvu poruku za roditelje, odgovorio je:

"Poručujem im da ću kontaktirati s gradonačelnikom, da vidim koja je situacija što se tiče Grada u nalaženju eventualnog alternativnog prostora. Gledajte, ta škola zbrinuta je nakon potresa, kada smo imali takvu situaciju u nizu škola u Zagrebačkoj, a kasnije i u Sisačko-moslavačkoj županiji. To je bila urgentna mjera da bi se omogućilo djeci da u tim uvjetima pohađaju školu. U međuvremenu se obnavljao ogroman broj škola, u Zagrebu je utrošeno nekoliko milijardi u obnovu javnih objekata. To ide i dalje i naravno da su škole zbrinjavanje jedna u drugoj, kao gostujuća dok se ne riješi cijela situacija."

Iznistirali smo i pitali može li im kao ministar obećati da iduću školsko godinu na nastavu ići u školu, a ne u vatrogasni dom.

"Mogu obećati da ćemo s naše strane napraviti - i u načelu radimo sve - ali vlasnik je Grad Zagreb, investitor je Grad Zagreb, nadgleda i provode radove Grad Zagreb. Prema tome, učinit ću sve kao što i sada činimo sve, ne bismo li s Gradom Zagrebom iznašli mogućnost da Grad ipak dostavi cijeli niz dokumentacije za izgradnju novih škola. Znate da idemo u jednosmjensku nastavu, ogromni reformski zahvat u Hrvatskoj", zaključio je Fuchs.

