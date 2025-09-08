Posljednje poziranje za mame i spremni su: Pogledajte kako diljem zemlje izgleda prvi dan škole

Počela je nova školska godina za oko 444.500 učenika u Hrvatskoj.

Procijenjuje se da je upisano između 35.270 i 37.639 prvašića. Samo u Zagrebu će između 7.500 do 8.000 prvašića krenuti u novo razdoblje života.

Broj upisanih učenika ove godine je najmanji, lani je u školu krenulo 36.114 prvašića, pokazuju podatci Ministarstva obrazovanja iz Školskog e-Rudnika.

Nastava se, kao i do sada, organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za maturante najmanje u 160 nastavnih dana. U slučaju da škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, nastavna godina može se produljiti odlukom upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

A kad će prvi praznici?

Iako je tek započela školska godina, neki učenici već odbrojavaju do ljetnih praznika koji kreću 12. lipnja 2026. godine za sve osnovnoškolce i srednjoškolce. Iznimka su maturanti kojima nastava završava ranije, 22. svibnja 2026. godine.

Prvo polugodište kreće danas, a završava 23. prosinca 2025. godine, a drugo polugodište kreće 12. siječnja i traje do 12. lipnja 2026.

Novost koja će razočarati učenike je ukidanje jesenskih i drugog dijela zimskih praznika. Umjesto toga, učenici će imati jedan dulji zimski odmor koji se proteže od kraja prosinca do sredine siječnja.

Proljetni praznici trajat će od 30. ožujka do 6. travnja 2026., a nastava ponovno počinje 7. travnja. Ljetni praznici počet će 15. lipnja 2026. godine.

Zbog državnih praznika učenici neće imati nastavu 1. studenoga, na blagdan Svih svetih te 18. studenoga, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Božićni i novogodišnji blagdani također su dio školskih praznika, pa učenici neće imati nastavu 25. i 26. prosinca, zatim 1. siječnja te 6. siječnja na blagdan Sveta tri kralja.

U proljeće slijede Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, 5. i 6. travnja 2026., a zatim 1. svibnja, kada se obilježava Praznik rada. Školska godina završit će uoči blagdana Tijelova, koji 2026. pada 4. lipnja.