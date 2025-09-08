TKO BI REKAO? /

Od country tinejdžerice do pop princeze: Kako je Taylor Swift izgledala na početku karijere
Foto: Profimedia
Taylor Swift (35) odrastala je kao country tinejdžerica koja je izrasla u jednu od najvećih pop zvijezda današnjice. Njezini albumi donijeli su joj brojne nagrade i rekorde, a projekt ponovnog snimanja ranih pjesama dodatno je učvrstio njezin status. Iako je prolazila kroz teške trenutke i sumnje u sebe, uvijek ih je pretvarala u glazbu koja je osvajala milijune obožavatelja. Kako je izgledala na početku karijere - pogledajte u našoj galeriji. 

8.9.2025.
7:05
Tonia Malić
Profimedia
