Od country tinejdžerice do pop princeze: Kako je Taylor Swift izgledala na početku karijere

Taylor Swift (35) odrastala je kao country tinejdžerica koja je izrasla u jednu od najvećih pop zvijezda današnjice. Njezini albumi donijeli su joj brojne nagrade i rekorde, a projekt ponovnog snimanja ranih pjesama dodatno je učvrstio njezin status. Iako je prolazila kroz teške trenutke i sumnje u sebe, uvijek ih je pretvarala u glazbu koja je osvajala milijune obožavatelja. Kako je izgledala na početku karijere - pogledajte u našoj galeriji.