MA KAKVA ZIMA /

E Splićani baš znaju uživati: Pogledajte atmosferu u Splitu, lijepe djevojke pile kavu na suncu

E Splićani baš znaju uživati: Pogledajte atmosferu u Splitu, lijepe djevojke pile kavu na suncu
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell
1 /21
Dok odbrojavamo dane do Božića, zima još nimalo ne pokazuje svoje zube - barem ne u Splitu. Umjesto hladnoće, grad je ovog petka okupalo toplo zimsko sunce, privukavši na Rivu mnoštvo građana i turista. Splitska je šetnica bila prepuna, a vedra atmosfera širila se na svakom koraku.

Uz zvuke blagdanskih pjesama i miris kuhanog vina, posjetitelji su uživali u ugodnom popodnevnom druženju. Mnogi su iskoristili priliku za šetnju, fotografiranje i kratki predah u kafiću. 

Kako je sve izgledalo, pogledajte u našoj galeriji. 

12.12.2025.
17:24
Hot.hr
Zvonimir Barisin/pixsell
SplitAdventLjudišpica
