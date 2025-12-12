E Splićani baš znaju uživati: Pogledajte atmosferu u Splitu, lijepe djevojke pile kavu na suncu

Dok odbrojavamo dane do Božića, zima još nimalo ne pokazuje svoje zube - barem ne u Splitu. Umjesto hladnoće, grad je ovog petka okupalo toplo zimsko sunce, privukavši na Rivu mnoštvo građana i turista. Splitska je šetnica bila prepuna, a vedra atmosfera širila se na svakom koraku.

Uz zvuke blagdanskih pjesama i miris kuhanog vina, posjetitelji su uživali u ugodnom popodnevnom druženju. Mnogi su iskoristili priliku za šetnju, fotografiranje i kratki predah u kafiću.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u našoj galeriji.