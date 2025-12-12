Bogata nasljednica iz sjene: Sestra joj je išla na razuzdane tulume, a ona bježala od fotografa

Nicky Hilton Rothschild (42), nasljednica hotelske dinastije Hilton, odrasla je u luksuzu New Yorka i Los Angelesa, ali izvan sjene svoje poznatije sestre Paris (44). Nakon školovanja u elitnim ustanovama posvetila se modi, pokrenula vlastite linije odjeće i obuće te postala autorica knjige “365 Style”. Njezin ljubavni život obilježen je kratkim brakom u Las Vegasu, no trajnu je stabilnost pronašla s britanskim bankarom Jamesom Rothschildom, s kojim ima troje djece. Za razliku od Paris, Nicky se klonila skandala i javnog spektakla, gradeći imidž staložene, poslovno fokusirane dizajnerice. Danas živi između New Yorka i Londona, baveći se modom, dizajnom nakita i humanitarnim radom.