FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE JE JASNO /

Najzgodnija skijašica se emotivno 'raspala' na postolju: Suzno lice krije tajnu razgovora s ocem

Najzgodnija skijašica se emotivno 'raspala' na postolju: Suzno lice krije tajnu razgovora s ocem
Foto: Fabrice Coffrini/afp/profimedia
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Većina ljubitelja skijanja očekivala je da će Lindsey Vonn biti konkurentna ove sezone, ali malo tko je mogao predvidjeti ovakav početak.

Legendarna 41-godišnjakinja potpuno je dominirala na otvaranju ženske spustaške sezone u Švicarskoj, ostavivši Magdalenu Egger (AUT/Head) čak 0.98 sekundi iza sebe.

Ovim trijumfom Vonn je postala najstarija pobjednica, i među ženama i među muškarcima, u povijesti Audi FIS Svjetskog kupa, i to na svom 409. nastupu.

Najbolja brzašica svih vremena ponovno je izgledala kao ona stara šampionka koja je između 2008. i 2012. osvojila četiri velika globusa. Mnogi se pitaju: kako je ovakav povratak uopće moguć?

Emocije su nakon utrke bile snažne. “Upravo sam razgovarala s tatom, plakao je toliko da ga nikad nisam čula tako emotivnog, rasplakao je i mene,” rekla je Vonn. “Ova pobjeda mi znači nevjerojatno puno. Već sam ljetos osjećala da sam na pravom putu i sav uložen trud konačno se isplatio.”

12.12.2025.
14:15
Sportski.net
Fabrice Coffrini/afp/profimedia
Lindsey VonnSt. MoritzSpust
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVE JE JASNO /
Najzgodnija skijašica se emotivno 'raspala' na postolju: Suzno lice krije tajnu razgovora s ocem