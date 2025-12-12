Najzgodnija skijašica se emotivno 'raspala' na postolju: Suzno lice krije tajnu razgovora s ocem

Većina ljubitelja skijanja očekivala je da će Lindsey Vonn biti konkurentna ove sezone, ali malo tko je mogao predvidjeti ovakav početak.

Legendarna 41-godišnjakinja potpuno je dominirala na otvaranju ženske spustaške sezone u Švicarskoj, ostavivši Magdalenu Egger (AUT/Head) čak 0.98 sekundi iza sebe.

Ovim trijumfom Vonn je postala najstarija pobjednica, i među ženama i među muškarcima, u povijesti Audi FIS Svjetskog kupa, i to na svom 409. nastupu.

Najbolja brzašica svih vremena ponovno je izgledala kao ona stara šampionka koja je između 2008. i 2012. osvojila četiri velika globusa. Mnogi se pitaju: kako je ovakav povratak uopće moguć?

Emocije su nakon utrke bile snažne. “Upravo sam razgovarala s tatom, plakao je toliko da ga nikad nisam čula tako emotivnog, rasplakao je i mene,” rekla je Vonn. “Ova pobjeda mi znači nevjerojatno puno. Već sam ljetos osjećala da sam na pravom putu i sav uložen trud konačno se isplatio.”