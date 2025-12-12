Vonn za povijest. S rekonstruiranim koljenom postala najstarija pobjednica ikad

Američka skijašica Lindsey Vonn ponovno se upisala u povijesne knjige. Četardesetojednogodišnja Amerikanka je u St. Moritzu. nakon više od pet godina stala na skije i slavila u Svjetskom kupu, prvi put nakon 2018.

Zanimljivo je kako se Vonn umirovila još 2019. nakon što je postala najstarija osvajačica medalje na Svjetskom kupu u ženskoj kategoriji. Od tada do danas imala je i operaciju rekonstrukcije koljena, a prošle je godine objavila kako se vraća skijanju.

Sada je s 41 godinom i 52 dana srušila rekord Didiera Cuchea (37 godina i 192 dana) i postala najstarija pobjednica Svjetskog kupa uopće. Vonn se u povijest upisala nakon sjajne vožnje u kojoj je drugoplasiranu austrijanku Magdalenu Egger ostavila gotovo sekundu iz sebe. Inače, Austrijanka, koja je krenula s 27. pozicije, je veliko iznenađenje današnjeg spusta. Austrijanka je odskijala gotovo besprijekorno, a čak je bila i brža od Vonn na vrhu. Postolje zaokružuje Mirjam Puchner, koja se također popela na postolje.

Ovo je Vonn bila 83. pobjeda u Svjetskom kupu, a nakon osam od 37 utrka iz kalendara Svjetskog kupa u vodstvu je Amerikanka Mikaela Shiffrin s 458 bodova. Na drugom mjestu je albanska predstavnica Lara Colturi s 302 boda, a na trećem mjestu je Novozelanđanka Alice Robinson s 294. Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je s 218 bodova na devetom mjestu u redoslijedu za Veliki kristalni globus.

Skijašice će u subotu u St. Moritzu voziti još jedan spust, a u nedjelju je na rasporedu prvi superveleslalom u novoj sezoni Svjetskog kupa.

