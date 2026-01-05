Hrvati otkrili kada planiraju raskititi bor: 'Djeca viču da će policiju zvati'

S krajem blagdanskog vremena skidaju se božićni ukrasi pa se uz ceste već pojavljuju i prvi odbačeni borovi. Zagrebački Holding najavljuje kako Zrinjevac kreće s besplatnim odvozom drvaca od srijede te pozivaju građane da svoja prirodna božićna drvca odlože na najbližu javnu zelenu površinu.

No, kažu kako površina treba biti dostupna vozilima Zrinjevca te da drvca ne smiju ometati promet i pješake. Crkva pak podsjeća kako se drvca ne trebaju raskititi do Sveta tri kralja, nego se mogu imati do blagdana Krštenja Gospodinova, odnosno do nedjelje 11. siječnja.

Postoji i još stariji običaj prema kojem se božićni ugođaj u kući čuva sve do blagdana Svijećnice početkom veljače.

Kada planirate raskititi bor?

"Božićno vrijeme bliži se kraju, kada planirate raskititi bor?", pitali smo i Vas, pa evo nekoliko odgovora. "Kao i svake godine na Sveta tri kralja, bor odlazi na doček iduće godine" kaže Jakša.

"Sve dok bude zelen i pun mirisa, bez obzira na vjerska pravila", kaže Ivanka. "Sutra na Tri kralja, poslije mise - oduvijek je tako bilo!", kaže Zdenka.

"Na Svijećnicu. Ne volim gledati divan bor kako se suši, a ukrase i svjećice obožavam", kaže Sandra. "Meni je to bez veze. Bor kupite i na kraju bacite. Ja ću krajem mjeseca, sve dok ima snijega vani", kaže Mirsada Mahmutagić Kanceljak

"Evo natežemo se.... ja donio kutije da se bor raskiti, a djeca drže vrata od dnevne sobe i viču da će policiju zvati ako ću bor raskititi.... stvarno poželim da dođe Grnich", komentirao je Nino Antončić.