Bitka za Oscara ulazi u napetu završnicu, filmski kritičar: 'Moglo bi biti i suza'

Sutra se u Los Angelesu održava 98. dodjela Oscara, a konkurencija u glavnim kategorijama ove je godine iznimno jaka. Nekoliko filmova ulazi u završnicu s velikim očekivanjima, dok su neke kategorije gotovo sigurne, a druge bi mogle donijeti iznenađenja do samog kraja večeri.

Velika utrka za najbolji film

Filmski kritičar Dean Sinovčić smatra da bi glavne nagrade mogle pripasti filmu „Jedna bitka s drugom“.

"Mislim da će film Jedna bitka s drugom osvojiti Oscara za najbolji film i za najbolju režiju. Eventualno bi film Grešnici mogao pomrsiti račune, ali nisam uvjeren da će to uspjeti. Što se tiče nagrade za najboljeg glumca, tu bi iznenađenje mogao napraviti Michael B. Jordan. On bi, ako se stvari poslože, mogao pobijediti Timothée Chalamet, koji je još prije mjesec dana bio uvjerljivi favorit u toj kategoriji.“, kazao je u razgovoru za RTL Direkt.

Najmanje neizvjesna kategorija večeri

Prema Sinovčiću, najmanje neizvjesnosti ima u kategoriji najbolje glumice.

"Kategorija Oscara za najbolju glumicu najmanje je neizvjesna. Jessie Buckley vodi apsolutno po svim procjenama. Ona je uvjerljivi favorit, što ni ne čudi. Svatko tko je gledao film Hamnet mora ostati zadivljen njezinom glumom, tako da bi to bila potpuno zaslužena pobjeda.“

Tko bi mogao ostati bez nagrade

Kada je riječ o mogućim razočaranjima večeri, kritičar smatra da bi najveći gubitnik mogao biti poznati redatelj.

"Najveći gubitnik mogao bi biti Paul Thomas Anderson, osim ako film Grešnici u posljednjem trenutku ne napravi veliki obrat i ne osvoji glavne nagrade, u što osobno ne vjerujem.“

Jedna od najnapetijih kategorija mogla bi biti ona za najboljeg sporednog glumca.

"To je vrlo neizvjesna kategorija. Sean Penn trenutačno je favorit, ali Stellan Skarsgård opasno vreba iz zasjede. Ako Penn na kraju ne osvoji Oscara, mislim da bi moglo biti i suza“, zaključuje Sinovčić.

