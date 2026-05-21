Psiholozi savjetuju kako razgovarati s djecom o razvodu: 'Najvažnije je osloboditi ih tereta'

Razvod predstavlja jedan od najstresnijih događaja za obitelj. Priopćavanje te odluke djeci zahtijeva iznimnu senzibilnost i pažljivu pripremu kako bi se ublažile potencijalne traume i očuvala njihova emocionalna stabilnost. Stručnjaci za dječji razvoj jednoglasni su u važnosti zajedničkog i planiranog pristupa oba roditelja, koji mora biti prilagođen razvojnoj fazi djeteta.

Američki psiholog dr. Robert Emery, stručnjak za utjecaj razvoda na djecu, navodi: "Najvažniji zaštitni faktor za djecu tijekom razvoda nije odsutnost sukoba, već njihova uvjerenost da su i dalje bezuvjetno voljeni od strane oba roditelja." Ključno je pružiti osjećaj sigurnosti i jasno komunicirati da, iako se partnerski odnos završava, roditeljska ljubav i briga ostaju trajni i neupitni, piše Parents.

Foto: Pexels

Temelji za iskren razgovor

Prije samog razgovora, nužno je da roditelji postignu suglasnost oko ključnih poruka. Odluku je potrebno predstaviti kao zajedničku i konačnu, koristeći formulacije poput "Mama i tata su zajedno odlučili", čime se izbjegava pripisivanje krivnje jednom roditelju. Djecu nije potrebno izlagati detaljima partnerskih sukoba; umjesto toga, razgovor treba usmjeriti na budućnost i aspekte života koji će za njih ostati nepromijenjeni.

Neovisno o dobi, svakom djetetu je potrebno prenijeti nekoliko temeljnih poruka. Prvo, da razvod ni na koji način nije njihova krivnja. Zbog egocentrične prirode dječjeg razmišljanja, sklona su internalizirati krivnju, vjerujući da su njihovi postupci uzrokovali razlaz. Tu je pretpostavku ključno izravno i opetovano demantirati.

Drugo, neophodno je naglasiti da se ljubav roditelja prema njima neće promijeniti. Treća ključna poruka jest da će oba roditelja i dalje biti aktivno prisutna u njihovim životima. Održavanje postojećih rutina – poput školskih obaveza, izvanškolskih aktivnosti i druženja s prijateljima – pruža djeci prijeko potreban osjećaj stabilnosti tijekom ovog turbulentnog razdoblja.

Pristup prilagođen dobi djeteta

Razumijevanje i emocionalna obrada razvoda značajno se razlikuju ovisno o razvojnoj fazi djeteta. Kognitivna zrelost, sposobnost apstraktnog mišljenja i emocionalna regulacija ključni su faktori koji određuju kako će dijete primiti i interpretirati vijest o razvodu. Stoga je nužno komunikacijsku strategiju prilagoditi specifičnim potrebama i kapacitetima svake dobne skupine.

Predškolska djeca (do 5 godina)

Djeca u ovoj dobi svijet promatraju izrazito egocentrično i često zaključuju da su ona uzrok razvoda. Njihovo poimanje vremena i složenih odnosa je ograničeno, zbog čega komunikacija mora biti jednostavna, konkretna i sažeta.

Preporučuje se korištenje jednostavnih rečenica, poput: "Mama i tata će živjeti u odvojenim kućama kako bi u našoj obitelji bilo više mira, ali oboje te volimo najviše na svijetu i uvijek ćemo biti tvoji roditelji."

Fokus treba biti na praktičnim aspektima koji ih najviše brinu: tko će ih voditi u vrtić, gdje će biti njihove igračke i kada će viđati drugog roditelja. Održavanje dosljedne rutine ključno je za njihov osjećaj sigurnosti. Moguće reakcije uključuju regresiju u ponašanju (poput noćnog mokrenja), pojačanu anksioznost od odvajanja i izražene promjene raspoloženja.

Djeca školske dobi (6 do 12 godina)

Djeca školske dobi posjeduju bolje kognitivno razumijevanje razvoda kao trajnog gubitka obiteljske cjeline, zbog čega mogu iskusiti intenzivne osjećaje tuge, ljutnje i straha od napuštanja. Često se osjećaju rastrgano između roditelja, što može dovesti do konflikta lojalnosti. Potrebno ih je poticati na izražavanje osjećaja, uz otvorena pitanja poput: "Kako se osjećaš zbog svega ovoga?"

Važno je validirati njihove emocije i eksplicitno im objasniti da ne moraju birati stranu te da je potpuno u redu voljeti oba roditelja. Britanska dječja psihoterapeutkinja, dr. Margot Sunderland, naglašava: "Djeca u ovoj dobi postaju zaštitnici. Osjećaju potrebu popraviti situaciju ili se svrstati uz roditelja za kojeg percipiraju da je povrijeđen. Imperativ je osloboditi ih tog tereta."

Nužno je poštedjeti ih detalja sukoba, ali im pružiti iskrena objašnjenja prilagođena njihovoj zrelosti. Razvod može utjecati na školski uspjeh i socijalne odnose, stoga je preporučljivo obavijestiti stručnu službu škole o promijenjenoj obiteljskoj situaciji.

Foto: Pexels

Tinejdžeri (13 do 18 godina)

Adolescenti su sposobni apstraktno razmišljati i razumjeti složenost razvoda, no istovremeno se nalaze u vulnerabilnoj fazi izgradnje vlastitog identiteta. Razvod roditelja može narušiti njihov osjećaj sigurnosti i formirati ciničan pogled na buduće partnerske odnose. Oni cijene iskrenost, stoga je situaciju potrebno objasniti bez uljepšavanja, ali i bez uvlačenja u detalje partnerskog sukoba.

Dr. Judith Wallerstein, autorica poznate dugogodišnje studije o posljedicama razvoda, upozorila je: "Tinejdžeri ne žele lažna uvjeravanja, već istinu koju mogu podnijeti. Njihov najveći strah nije sam razvod, već strah od ponavljanja pogrešaka svojih roditelja u vlastitim životima."

Važno je poštovati njihovu potrebu za privatnošću, ali im istovremeno jasno dati do znanja da su roditelji dostupni za razgovor. Ne smije ih se opterećivati ulogom posrednika ili emocionalnog oslonca. Preporučljivo ih je uključiti u donošenje odluka koje ih se izravno tiču, poput dogovora o mjestu stanovanja ili rasporedu viđanja, kako bi im se pružio osjećaj kontrole. Ljutnja, osjećaj izdaje i sram pred vršnjačkom skupinom česte su reakcije u ovoj dobi.

POGLEDAJTE GALERIJU