Neprestano ste u sukobu s partnerom? Ovo je temelj sretnih partnerskih odnosa

Komunikacija predstavlja temelj na kojem počiva svaki zdrav i uspješan partnerski odnos. Unatoč tomu, mnogi parovi suočavaju se s problemom ponavljajućih sukoba, često ne uviđajući kako srž problema ne leži u predmetu rasprave, već u načinu na koji komuniciraju.

Vještina kvalitetne komunikacije može se, međutim, usvojiti i razvijati. Stručnjaci za partnerske odnose identificiraju najčešće pogreške koje narušavaju bliskost te nude provjerene tehnike pomoću kojih se sukobi mogu transformirati u prilike za produbljivanje povezanosti, piše New York Times.

Najčešće pogreške koje narušavaju odnos

Ugledni istraživač partnerskih odnosa dr. John Gottman identificirao je četiri obrasca ponašanja koji su se pokazali toliko destruktivnima da ih je nazvao "četiri jahača apokalipse". Prepoznavanje navedenih obrazaca ključan je prvi korak prema pozitivnoj promjeni.

Prvi obrazac je kritiziranje, koje je potrebno razlikovati od prigovora. Dok se prigovor odnosi na specifično ponašanje ("Osjećam se tužno jer nismo proveli večer zajedno"), kritika predstavlja napad na karakter osobe ("Sebičan si, nikad nemaš vremena za mene"). Kritika u pravilu izaziva obrambenu reakciju kod sugovornika.

Drugi, ujedno i najopasniji, obrazac jest prezir. On se manifestira kroz sarkazam, kolutanje očima, ismijavanje ili cinične primjedbe. Prezir komunicira gađenje i osjećaj superiornosti, što izravno narušava temelje međusobnog poštovanja u odnosu.

Treći obrazac je zauzimanje obrambenog stava (defenzivnost). Umjesto preuzimanja odgovornosti za vlastiti doprinos problemu, partner odgovornost prebacuje na drugu stranu ("Nisam ja kriv, nego ti jer si...") ili preuzima ulogu žrtve. Takav pristup onemogućuje postizanje konstruktivnog rješenja.

Posljednji destruktivni obrazac jest zid šutnje, odnosno potpuno povlačenje iz komunikacije. Jedan partner se emocionalno i fizički isključuje, odbijajući nastavak razgovora. Iako se može činiti kao pokušaj smirivanja situacije, zid šutnje sugovorniku prenosi poruku ignoriranja i implicira kako problem nije vrijedan rješavanja. Osim navedenih obrazaca, česta pogreška jest i uporaba generalizacija poput "uvijek" i "nikad", koje rijetko odgovaraju stvarnom stanju te dodatno potiču sukob.

Metode za uspješnu komunikaciju

Postoje provjerene metode koje parovima pomažu u očuvanju povezanosti čak i tijekom zahtjevnih razgovora. Ključ uspjeha leži u stvaranju atmosfere emocionalne sigurnosti, u kojoj se oba partnera osjećaju dovoljno sigurno da izraze ranjivost bez straha od napada.

Umjesto optužujućeg tona poput "Opet nisi oprao suđe!", preporučuje se pristup koji u fokus stavlja vlastite osjećaje i potrebe. U tu se svrhu koriste takozvane "ja-poruke", koje slijede jednostavnu formulu: "Ja se osjećam (emocija) kada (situacija) jer (utjecaj). Potrebno mi je (konkretan zahtjev)". Primjerice: "Osjećam se preopterećeno kada nakon posla zateknem neurednu kuhinju. Potrebna mi je tvoja pomoć da to zajedno pospremimo."

Dok jedan partner iznosi svoje stajalište, drugi bi trebao primjenjivati tehniku aktivnog slušanja. Ova tehnika ne podrazumijeva pasivno čekanje na red za odgovor, već potpunu usredotočenost na razumijevanje partnerovih poruka, kako verbalnih tako i neverbalnih. Po završetku partnerovog izlaganja, preporučljivo je parafrazirati rečeno: "Ako sam te dobro razumio/razumjela, osjećaš se..." Time pokazujete da ste aktivno slušali te otvarate prostor za ispravljanje eventualnih nesporazuma.

Ako razgovor postane izrazito napet i dođe do emocionalne preplavljenosti (osjećaja bijesa, nemoći), preporučuje se privremeno prekinuti raspravu. Dogovorite "time-out" u trajanju od najmanje 20 minuta. To je minimalno vrijeme potrebno za fiziološko smirivanje živčanog sustava. Tijekom pauze valja izbjegavati mentalno ponavljanje argumenata i posvetiti se aktivnostima koje djeluju opuštajuće. Od presudne je važnosti nastaviti razgovor u prethodno dogovorenom terminu.

Komunikacija je vještina koja, poput svake druge, zahtijeva kontinuiranu vježbu i strpljenje. Svakom primjenom "ja-poruke" umjesto kritike, ili aktivnog slušanja umjesto zauzimanja obrambenog stava, pridonosite izgradnji čvršćeg i otpornijeg odnosa.

