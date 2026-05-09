Psihologinja otkriva: Ovu grešku roditelji rade pri upoznavanju djeteta s novorođenčetom

Dolazak novorođenčeta u obitelj za roditelje, ali i širu obitelj i prijatelje, u pravilu je iznimno radostan trenutak. No, istodobno može biti i izazovan, osobito kada se starije dijete, posebice ono koje je još malo, prvi put upoznaje s bebom.

Za roditelje je posebno emotivan trenutak kada prvo dijete dobije brata ili sestru jer se smatra da je odnos između braće i sestara jedinstven i vrlo poseban. Međutim, dolazak novorođenčeta u obitelj u kojoj već postoji drugo dijete, bilo da je riječ o malom djetetu ili bebi, može biti i izvor nesigurnosti za roditelje koji se pitaju kako će starije dijete reagirati na novog člana obitelji, piše Mirror.

Kako upoznati novorođenče s djetetom?

Kod male djece pojava novog brata ili sestre može izazvati snažne emocije jer se odjednom nalaze u situaciji u kojoj više nisu jedini koji dobivaju pažnju roditelja. Roditelji često osjećaju pritisak da prvi susret starijeg djeteta i novorođenčeta prođe što bolje, no taj proces u praksi zna biti složen i emocionalno zahtjevan.

Dječja psihologinja, dr. Becky, osnivačica platforme Good Inside, istaknula je jednu ključnu smjernicu koju roditelji mogu primijeniti prilikom prvog susreta starijeg djeteta i novorođenčeta. Primjer je opisala kroz situaciju u kojoj bi majka rodila i kći joj dolazi u bolnicu kako bi ih posjetila.

"Ako razmišljate o djeci i načinu na koji funkcionira privrženost, ona se temelji na sustavu blizine i djeca vrlo konkretno primjećuju gdje se tko nalazi. Dakle, ako kćer uđe i vidi vas i novorođenče zajedno, ona to može doživjeti kao da ulazi u tuđu obitelj. Zato bih ja napravila tako da ona prvo dođe vidjeti vas (mamu), jer to je zapravo osoba koju najviše želi vidjeti. Nakon toga može zajedno s vama donijeti bebu natrag u sobu. Na taj način ona ima osjećaj većeg sudjelovanja i kontrole", objašnjava Becky.

Iako se savjet dr. Becky temelji na bolničkom okruženju u kojem novorođenče nije stalno uz roditelje, sličan se pristup može primijeniti i kod kuće, primjerice tako da beba bude u kolijevci ili krevetiću kada starije dijete prvi put ulazi u prostoriju.

Psihologinja je dodala: "Obitelji su mi rekle da starije dijete uopće nije htjelo vidjeti bebu. I to je u redu jer imaju cijeli život pred sobom. Zapravo je to bio dokaz da je dobro što beba nije odmah bila u istoj prostoriji. Dijete je samo htjelo vidjeti mene. I to je sasvim u redu. Beba će biti dio obitelji zauvijek, ali tako se starijem djetetu daje osjećaj da je ono glavni sudionik u priči."

Svatko ima drukčiji pristup

Isječak je objavljen na TikToku, gdje se mnogi korisnici nisu složili s ovim pristupom. Jedna osoba je napisala: "Beba kod nas nikada ne napušta vidokrug roditelja (osim u slučaju boravka na neonatologiji). Slažem se djelomično, ali možda je bolje da beba bude u krevetiću pokraj kreveta kako bi se starije dijete moglo posvetiti roditelju. Treba u potpunosti uključiti starije dijete, zagrliti ga, razgovarati s njim i pitati želi li odmah upoznati brata ili sestru, ili možda kasnije. Ali ne, moje dijete ne bi bilo u drugoj prostoriji bez zdravstvenog razloga."

Druga osoba je komentirala: "Ne slažem se. Beba treba ostati uz majku, a starije dijete se mora prilagoditi situaciji. Mama i beba će ionako biti vrlo povezane, i to je sasvim u redu."

Treća osoba podijelila je svoje iskustvo: "Nedavno sam rodila (prije dva tjedna) i mi smo upravo tako napravili i nama je uspjelo. Bebu nismo držali u naručju. Bila je u krevetiću, sin je ušao, vidio mene, htio se maziti, pitao za bebu, došao je i odmah ju je htio držati i hraniti. Sada, nakon dva tjedna, obožava svoju sestru, ljubi je, pomaže oko hranjenja i prati promjene pelena. Svako je dijete drugačije, ali uključivanje starijeg djeteta nam je jako pomoglo."

