Pravilo patronažne sestre za posjete bebi izazvalo raspravu: 'Niste to zaslužili'

Dolazak novog djeteta na svijet ogroman je trenutak za roditelje, ali i za njihove prijatelje i obitelj. Ipak, jedna patronažna sestra podijelila je svoje "kontroverzno" pravilo o tome kako bi se gosti trebali ponašati prilikom prvog posjeta, a njezini savjeti izazvali su lavinu podijeljenih reakcija.

Dok su svi uzbuđeni zbog prinove i žele čestitati novopečenoj obitelji, patronažna sestra iz Ujedinjenog Kraljevstva upozorava na bonton kojeg bi se prijatelji i obitelj trebali pridržavati. Njezine preporuke, o kojima piše Mirror, nekim su se roditeljima svidjele, dok su ih drugi oštro kritizirali.

'Molim vas, nemojte tražiti da držite bebu'

Ruth Watts, majka i patronažna sestra iz Engleske, upozorava ljude da ne rade jednu stvar kada prvi put dolaze vidjeti obitelj s novorođenčetom. Savjetovala je posjetiteljima da ne pitaju mogu li držati bebu, da ne dolaze praznih ruku i da se ne "parkiraju" na kauč.

U videu objavljenom na svom Instagramu poručila je: "Kada posjećujete nekoga s novorođenom bebom, molim vas, preklinjem vas, nemojte tražiti da držite bebu. Kada dolazite upoznati novorođenče ili vidjeti obitelj koja je upravo dobila dijete, donesite grickalice".

"Budite korisni. Pitajte: 'Što mogu učiniti?'. Ako vam kažu da pridržite bebu dok se oni bave drugim djetetom, ako ga imaju, to je u redu. Ali nemojte samo ući, zavaliti se na kauč i držati bebu", objasnila je.

'To dijete pripada majci'

Watts je otišla i korak dalje, naglasivši kako nitko nema automatsko pravo na držanje djeteta, pa čak ni najbliža rodbina.

"Čak i ako ste baka, djed, teta ili ujak, niste zaslužili držati to dijete. Nemate tu privilegiju. To dijete pripada majci i drugom roditelju. Kad uđete, učinite se korisnima. Pitajte što možete napraviti. Ako postoji drugo dijete, pitajte želite li da ga izvedem van na neko vrijeme. Ako nema drugog djeteta, pitajte treba li isprazniti perilicu posuđa. Recite mi što da radim i ja ću to učiniti", savjetuje ona.

Dodala je kako posjet nije pravo, već prilika da se pruži podrška majci i cijeloj obitelji. To može biti emocionalna podrška, pomoć u kući, donošenje toplog obroka ili jednostavno kratak posjet bez dugog zadržavanja.

"Ljudi koji sjede na kauču i ne miču se kad ste vi tek rodili, ljudi koji se nenajavljeno pojavljuju, molim vas, nemojte dolaziti. A ako ne znate koje su omiljene grickalice te majke, vjerojatno je ne biste trebali ni posjećivati u prvih nekoliko tjedana. Trebali bi dolaziti samo ljudi koje ona jako, jako dobro poznaje i s kojima se osjeća sigurno", zaključila je.

Majke podijelile svoja iskustva

U komentarima ispod videa, druge majke podijelile su iskustva s posjetima nakon poroda. Mnoge su se složile sa sestrom.

Jedna je osoba napisala: "Moja najbolja prijateljica nazvala me dan nakon što smo došli kući i javila mi je da je ostavila paket iz dućana na našem pragu. Živi 45 minuta dalje i nije čak ni pozvonila".

Druga je komentirala: "Sretna sam što imam majku koja je ovo razumjela. Dolazila bi nas vidjeti i čistila bi nam. Sada moja kći ima tri godine, a imamo i sina od 18 mjeseci. Moja majka se dođe igrati s njima, ali kad je vrijeme za spavanje, i dalje je uhvatim kako pere suđe ili čisti. To je ono što roditeljima treba. Podrška na svim područjima, a ne samo 'držanje bebe'".

'Nije mi smetalo dati bebu drugima'

Ipak, drugi se roditelji nisu složili, ističući kako im nije smetalo da drugi drže njihovo dijete.

"Nije mi smetalo dati bebu drugima. Bila sam sretna što je mogu pokazati. Nisu ostajali dugo i svi su bili sretni nakon maženja s bebom. Osjećala bih se jako neugodno da mi ljudi obavljaju kućanske poslove", rekla je jedna majka.

Druga se nadovezala: "Voljela sam davati bebe drugima u ruke i gledati kako se razvija ljubav i veza. Smatrala sam to puno važnijim od mojih kućanskih poslova, iako su svi svejedno pomagali. Moja djeca su ista s mojim unucima, to je divno i sve nas zbližava, a ne udaljava".

Na kraju, čini se da ne postoji univerzalno pravilo, a najbolji pristup je otvorena komunikacija i poštivanje želja novopečenih roditelja, kojima je u tom osjetljivom razdoblju podrška najvažnija, u kojem god obliku ona došla.

