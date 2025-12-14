Ovo su četiri pravila za pomoć novopečenim roditeljima, čak i kad tvrde da im ništa ne treba

Life coach Hattie MacAndrews dijeli načine na koje možete pomoći novopečenim roditeljima, a koji uistinu čine razliku.

Kada su ona i njezin suprug u svibnju donijeli svoju djevojčicu kući iz bolnice, bili su preplavljeni dobronamjernim porukama podrške i pitanjima prijatelja što im treba. Kao netko tko se osjeća nelagodno tražiti pomoć, uvijek bi odgovarala s: "Dobro smo, hvala vam!", umjesto da kaže: "Zapravo, nemamo mlijeka" ili "Potrošili smo vreće za smeće".

Prema iskustvu koje je podijelila za HELLO! magazin, bila je toliko iscrpljena i neispavana da se svaka odluka činila kao nemoguć zadatak. Čak i s praznim hladnjakom i gladnim trbuhom, nije mogla odlučiti što želi jesti, a kamoli zamoliti nekoga da joj to donese.

Najveći dar koji su dobili bili su prijatelji koji bi navratili s domaćim obrokom, štrucom kruha ili vrućom kavom. Obitelj koja bi došla i sjedila na kauču satima, samo kako bi osjetila da u tome nije sama. Ljudi koji su istinski željeli i mogli pomoći uvijek su pronašli način, a zahvalnost koju nova majka u tom trenutku osjeti prema onima koji su se pojavili nikada se ne zaboravlja.

Kao netko tko je i sam nedavno postao majka, MacAndrews dijeli što želi da ljudi znaju o podršci novim roditeljima.

1. Nemamo selo!

Rođenje prvog djeteta može biti neodoljivo i izolirajuće iskustvo. Iako je poznata izreka "potrebno je cijelo selo da bi se odgojilo dijete", imati takvo "selo" za većinu ljudi nije stvarnost.

Društvo je postalo potpuno nepovezano, bilo da je to zbog života na različitim mjestima, pretrpanih rasporeda ili jednostavno osjećaja preopterećenosti životom. To je dovelo do epidemije usamljenosti među majkama koje ulaze u ovo dragocjeno, ranjivo razdoblje osjećajući se usamljeno i odvojeno, bez ikakvog znaka "sela" na vidiku.

2. Trebamo pomoć, čak i ako to ne kažemo

Ono što majci nakon poroda uistinu treba jest pomoć. Pomoć oko bebe, pomoć u kući, pomoć pri njezinom oporavku i pomoć da se osjeća viđeno i podržano. Želja da ju se podrži u trenutku kada joj je to najpotrebnije najveći je dar koji se može dati novoj majci.

3. Ne brinite ako nemate iskustva s bebama

Čak i oni bez iskustva s bebama u potpuno su istoj situaciji kao i majka koja je prvi put rodila. Kao netko tko je nedavno dobio prvo dijete, MacAndrews potvrđuje da selo rijetko treba samoj bebi, već upravo majci. Nova je majka toliko zauzeta i potpuno posvećena održavanju tog sićušnog bića na životu da često zaboravi brinuti se o sebi.

Kada je u dubinama prvih tjedana s novorođenčetom, neispavana i dok se njezino tijelo pokušava oporaviti, zadaci poput pražnjenja perilice posuđa i stavljanja rublja na pranje mogu se činiti nemogućima. A da ne spominjemo pronalaženje vremena za tuširanje, kuhanje hranjivog obroka ili uživanje u vrućoj kavi.

Upravo tu prijatelji i obitelj mogu uskočiti. Mogu joj pomoći po kući, dostaviti namirnice ili jednostavno sjediti na kauču i gledati televiziju s njom dok beba spava. Ako se njezin partner vratio na posao nakon prvih nekoliko tjedana, vjerojatno će biti neizmjerno zahvalna na društvu, jer dan proveden sama s novorođenčetom može se odjednom činiti jako dugim uslijed nespavanja.

Nije potrebno brinuti o nedostatku iskustva s bebama, ona će sve te stvari brzo savladati. Umjesto toga, napori se mogu usmjeriti na brigu o prijateljici i pomoći joj sa stvarima koje se mogu činiti malima, ali će iscrpljenoj majci značiti cijeli svijet.

4. Budite strpljivi

Prva beba postane centar svijeta, što znači da stvari poput odgovaranja na poruke ili planiranja druženja padaju nisko na listi prioriteta. Stoga je ovdje strpljenje uistinu vrlina.

Za one koji zaista žele pomoći i pokazati podršku, ali nisu sigurni kako, evo nekoliko ideja za poruke koje se mogu poslati:

"U dućanu sam, što ti treba?"

"Sutra donosim lazanje. Posudu samo ostavi pred vratima kad stigneš."

"Imam slobodan sat popodne, mogu li svratiti da pričuvam bebu dok se ti tuširaš ili odspavaš?"

"Mislim na tebe. Ne trebaš odgovarati."

Pomoć, ljubav i roditeljska podrška dolaze u mnogo oblika, ali jednostavno se pojaviti i biti tu za novu majku najveći je dar koji joj se može dati.

