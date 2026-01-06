FREEMAIL
Bennacer se ozlijedio, Dinamo u šoku: Evo što mu se dogodilo

Foto: Torbjorn Tande/defodi Images/profimedia

Bennacer je 5. rujna 2025. posuđen Dinamu do kraja sezone uz mogućnost otkupa

6.1.2026.
18:35
Sportski.net
Torbjorn Tande/defodi Images/profimedia
Ismael Bennacer, veliko pojačanje Dinama nastupa za svoj Alžir na Afričkom kupu nacija. 

Sjajni veznjak koji je prije mjesec dana napunio 28 godina je utakmici osmine finala između Alžira i DR Konga morao izaći iz igre u 49. minuti utakmice. Nakon jednog doskoka uhvatio se za desnu nogu, legao na travnjak i morao je napustiti teren.

Čini se kao da je istegnuo zadnju ložu, a tek terba vidjeti koliko je ozljeda ozbiljna i koliko će dugo i Dinamo morati bez njega. 

Bennacer je 5. rujna 2025. posuđen Dinamu do kraja sezone uz mogućnost otkupa. Debitirao je 20. rujna 2025., u derbiju protiv Hajduka koji je završio pobjedom 2-0. Svoj prvi klupski pogodak postigao je 14. prosinca u ligaškom susretu u kojem je Slaven Belupo izgubio 2-5. 

S Alžirom je 2019. osvojio Afrički kup nacija. Postigavši tri asistencije, uz Francka Kessiéa bio je najbolji asistent natjecanja. Bennacer je asistirao u finalu protiv Senegala za konačnih 0-1. Imenovan je najboljim igračem i najboljim mladim igračem natjecanja. 

