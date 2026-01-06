Bennacer se ozlijedio, Dinamo u šoku: Evo što mu se dogodilo
Ismael Bennacer, veliko pojačanje Dinama nastupa za svoj Alžir na Afričkom kupu nacija.
Sjajni veznjak koji je prije mjesec dana napunio 28 godina je utakmici osmine finala između Alžira i DR Konga morao izaći iz igre u 49. minuti utakmice. Nakon jednog doskoka uhvatio se za desnu nogu, legao na travnjak i morao je napustiti teren.
Čini se kao da je istegnuo zadnju ložu, a tek terba vidjeti koliko je ozljeda ozbiljna i koliko će dugo i Dinamo morati bez njega.
Bennacer je 5. rujna 2025. posuđen Dinamu do kraja sezone uz mogućnost otkupa. Debitirao je 20. rujna 2025., u derbiju protiv Hajduka koji je završio pobjedom 2-0. Svoj prvi klupski pogodak postigao je 14. prosinca u ligaškom susretu u kojem je Slaven Belupo izgubio 2-5.
S Alžirom je 2019. osvojio Afrički kup nacija. Postigavši tri asistencije, uz Francka Kessiéa bio je najbolji asistent natjecanja. Bennacer je asistirao u finalu protiv Senegala za konačnih 0-1. Imenovan je najboljim igračem i najboljim mladim igračem natjecanja.
