FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CRO KUTAK /

Como pobijedio Pisu i skočio na četvrto mjesto Serie A: Igrali Baturina, Smolčić i Šemper

Como pobijedio Pisu i skočio na četvrto mjesto Serie A: Igrali Baturina, Smolčić i Šemper
×
Foto: Gabriele Masotti/ipa Sport/ipa-agency.net/imago Sportfotodienst/profimedia

Nakon prvog dijela u kojem nije bilo golova, gosti su poveli u 69. minuti

6.1.2026.
18:14
Hina
Gabriele Masotti/ipa Sport/ipa-agency.net/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U prvom susretu 19. kola talijanskog nogometnog prvenstva Como je na gostovanju pobijedio Pisu sa 3-0 i barem privremeno skočio na četvrto mjesto Serie A.

Nakon prvog dijela u kojem nije bilo golova, gosti su poveli u 69. minuti preko Maxima Perronea koji je lijepo pogodio s ruba kaznenog prostora, nakon dodavanja Maxencea Caquereta.

Sedam minuta kasnije Adrian Šemper je po drugi put morao po loptu u svoju mrežu. Como je izveo brzu kontru, lopta je došla do Jesusa Rodrigueza koji je produžio do Anastasiosa Douvikasa koji je lijepo pogodio za 2-0.

Pisa se mogla vratiti u život u 85. minuti, međutim M'Bala Nzola nije realizirao jedanaesterac. Angolski napadač je pucao jako loše i njegov udarac je zaustavio Jean Butez.

U posljednjim trenucima susreta kazneni udarac su dobili i gosti nakon što je Francesco Coppola povukao Douvikasa. Grčki napadač je sam izveo udarac zabivši svoj drugi gol za konačnih 3-0.

Šemper je branio za Pisu, Ivan Smolčić je za Como igrao do 64. minute, dok je Martin Baturina ušao u igru u 78. minuti.

Como se ovom pobjedom probio na četvrto mjesto sa 33 boda, dok je Pisa posljednja sa 12 bodova.

Na vrhu je Inter sa 39 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši sitno broje do odlaska na Europsko prvenstvo

ComoSerie A
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
CRO KUTAK /
Como pobijedio Pisu i skočio na četvrto mjesto Serie A: Igrali Baturina, Smolčić i Šemper