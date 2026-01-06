Como pobijedio Pisu i skočio na četvrto mjesto Serie A: Igrali Baturina, Smolčić i Šemper

U prvom susretu 19. kola talijanskog nogometnog prvenstva Como je na gostovanju pobijedio Pisu sa 3-0 i barem privremeno skočio na četvrto mjesto Serie A.

Nakon prvog dijela u kojem nije bilo golova, gosti su poveli u 69. minuti preko Maxima Perronea koji je lijepo pogodio s ruba kaznenog prostora, nakon dodavanja Maxencea Caquereta.

Sedam minuta kasnije Adrian Šemper je po drugi put morao po loptu u svoju mrežu. Como je izveo brzu kontru, lopta je došla do Jesusa Rodrigueza koji je produžio do Anastasiosa Douvikasa koji je lijepo pogodio za 2-0.

Pisa se mogla vratiti u život u 85. minuti, međutim M'Bala Nzola nije realizirao jedanaesterac. Angolski napadač je pucao jako loše i njegov udarac je zaustavio Jean Butez.

U posljednjim trenucima susreta kazneni udarac su dobili i gosti nakon što je Francesco Coppola povukao Douvikasa. Grčki napadač je sam izveo udarac zabivši svoj drugi gol za konačnih 3-0.

Šemper je branio za Pisu, Ivan Smolčić je za Como igrao do 64. minute, dok je Martin Baturina ušao u igru u 78. minuti.

Como se ovom pobjedom probio na četvrto mjesto sa 33 boda, dok je Pisa posljednja sa 12 bodova.

Na vrhu je Inter sa 39 bodova.

