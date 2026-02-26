FREEMAIL
KAMO S NOVCIMA? /

Hrvati na računima imaju više od 30 milijardi eura, a evo u što najviše ulažu

Kako bi se potaknulo građane da očuvaju vrijednost novca u vrijeme inflatornih pritisaka, HGK na tu je temu organizirao okrugli stol

26.2.2026.
18:08
RTL Danas
Procjenjuje se da građani na tekućim računima imaju više od 30 milijardi eura, što Hrvatsku svrstava među 30 najbogatijih zemalja. Taj podatak ukazuje i na to da Hrvati nisu skloni ulaganjima

U nekretnine koje su i dalje najpoželjnija investicija, ulaže se sve manje, no zato raste interes za ulaganje u zlato, plemenite metale, dionice i kriptovalute.

Kako bi se potaknulo građane da očuvaju vrijednost novca u vrijeme inflatornih pritisaka, Hrvatska gospodarska komora na tu je temu organizirala okrugli stol. 

Kakvo je stanje na tržištu?

"Svi smo postali svjedoci gubitka kupovne moći a s druge strane digitalizacija i sve promjene koje su jako utjecale na tržište su omogućile svakome da investira u tržište kapitala. I danas, za razliku od onog mita od prije 10-20 godina kad su ljudi smatrali da moraš biti bogat da bi ulagao, danas to može svatko i s 10 eura na računu i mobitelom u ruci", komentirao je Marko Bogdan, stručnjak za investiranje.

"Ako gledamo razdoblje zadnjih godinu dana ali ne i potražnja za sve nekretnine. Nekim nekretninama su cijene zaista otišle previsoko, ne mogu više naći kupca", kaže predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK, Dubravko Ranilović.

"Prije nekoliko godina bilo je na razini 35 eura po gramu, a danas smo na nekih 140 eura po gramu. To je nekih četiri i pol puta, 10.000 eura od prije pet godina danas vrijedi 40 tisuća eura", Vladimir Potočki, direktor Sektora investicijskog zlata u novčarskoj instituciji.

"Uloga HGK je kroz tu financijsku pismenost eventualno malo proširiti te vidike, ukazati na mogućnosti, ne bi li ljudi donijeli informiraniju odluku", poručio je glavni ekonomist u HGK Goran Šaravanja.

