'STRAŠAN PRASAK' /

Troje mladića poginulo na mjestu, četvrti se bori za život: Uhitili trojku iz BMW-a

Troje mladića poginulo na mjestu, četvrti se bori za život: Uhitili trojku iz BMW-a
Četvrtom mladiću liječnici se bore za život

19.3.2026.
13:45
Dunja Stanković
Trojica muškaraca poginula su u stravičnoj prometnoj nesreći, dok se četvrtom liječnici bore za život nakon sudara u britanskom Ilingworthu u srijedu. 

U sudaru su sudjelovali Ford Fiesta, BMW i Renault Clio, u kojem nikoga nije bilo. Trojica mladića od 21 i 22 godine iz Forda poginuli su na licu mjesta, prenosi The Sun. 

Četvrti mladić iz automobila, inače 21-godišnjak, hitno je prevezen u bolnicu s ozljedama opasnim po život. 

"Nešto prije 19 sati čula sam strašan prasak od kojeg mi je bilo muka. Znala sam da je riječ o nekoj nesreći", ispričala je mještanka Julie Farmer za BBC. "To je užasno i tužno. Plakala sam kad sam otišla kući", dodala je. 

Uhićena trojka iz BMW-a

Policije je potvrdila da su dojavu o sudari tri vozila dobili nekoliko minuta prije 19 sati. Sve se dogodilo na cesti Keighley, na raskrižju s Cobblestones Driveom.

Policija je privela muškarca i dvije žene koji su bili u BMW-u u trenutku nesreće zbog sumnje da su opasnom vožnjom izazvali smrtni ishod. 

Treću automobil bio je parkiran i prazan u trenutku sudara. 

"Naše misli su s obitelji i prijateljima poginulih. Posebno obučeni policajci pružit će podršku obiteljima žrtava", izjavio je detektiv Paul Lightowler iz istražnog tima za ozbiljne sudare policije Zapadnog Yorkshiera. 

U tijeku je istraga koja bi trebala otkriti sve detalje teške nesreće. Cesta je bila zatvorena u četvrtak ujutro zbog očevida.  

