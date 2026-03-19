Troje mladića poginulo na mjestu, četvrti se bori za život: Uhitili trojku iz BMW-a

Trojica muškaraca poginula su u stravičnoj prometnoj nesreći, dok se četvrtom liječnici bore za život nakon sudara u britanskom Ilingworthu u srijedu.

U sudaru su sudjelovali Ford Fiesta, BMW i Renault Clio, u kojem nikoga nije bilo. Trojica mladića od 21 i 22 godine iz Forda poginuli su na licu mjesta, prenosi The Sun.

Četvrti mladić iz automobila, inače 21-godišnjak, hitno je prevezen u bolnicu s ozljedama opasnim po život.

"Nešto prije 19 sati čula sam strašan prasak od kojeg mi je bilo muka. Znala sam da je riječ o nekoj nesreći", ispričala je mještanka Julie Farmer za BBC. "To je užasno i tužno. Plakala sam kad sam otišla kući", dodala je.

Uhićena trojka iz BMW-a

Policije je potvrdila da su dojavu o sudari tri vozila dobili nekoliko minuta prije 19 sati. Sve se dogodilo na cesti Keighley, na raskrižju s Cobblestones Driveom.

Policija je privela muškarca i dvije žene koji su bili u BMW-u u trenutku nesreće zbog sumnje da su opasnom vožnjom izazvali smrtni ishod.

Treću automobil bio je parkiran i prazan u trenutku sudara.

"Naše misli su s obitelji i prijateljima poginulih. Posebno obučeni policajci pružit će podršku obiteljima žrtava", izjavio je detektiv Paul Lightowler iz istražnog tima za ozbiljne sudare policije Zapadnog Yorkshiera.

U tijeku je istraga koja bi trebala otkriti sve detalje teške nesreće. Cesta je bila zatvorena u četvrtak ujutro zbog očevida.

