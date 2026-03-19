NESREĆA U VARAŽDINU /

Udario djevojčicu (11) na pješačkom pa pobjegao: Policija traži svjedoke

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Težina ozljeda će se naknadno utvrditi

19.3.2026.
12:53
Dunja Stanković
Varaždinska policija traži da joj se jave očevici jučerašnje prometne nesreće u kojoj je ozlijeđena jedanaestogodišnja djevojčica na koju je naletio automobil.

Nesreća se dogodila u 15.30 sati u ulici Hrvatskih branitelja u Varaždinu, a policija traga za vozačem. 

U priopćenju navode da je na djevojčicu, koja je prelazila kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza, naletjelo vozilo za čijim je volanom bio zasad nepoznati vozač.

On se, kažu u policiji, nije zaustavio ispred pješačkog prijelaza nego je udario u djevojčicu. 

"Nakon kratkog razgovora, navedeni su napustili mjesto događaja, dok je djevojčica u pratnji roditelja zatražila liječničku pomoć", ističu iz policije. 

Težina ozljeda će se naknadno utvrditi. 

"Molimo građane koji imaju informaciju da se jave u Postaju prometne policije Varaždin, Kolodvorska 2, odnosno na broj telefona 192 ili 042/372-404", zaključuju iz policije.  

VaraždinPolicijaNesreĆaPješački Prijelaz
