Udario djevojčicu (11) na pješačkom pa pobjegao: Policija traži svjedoke

Varaždinska policija traži da joj se jave očevici jučerašnje prometne nesreće u kojoj je ozlijeđena jedanaestogodišnja djevojčica na koju je naletio automobil.

Nesreća se dogodila u 15.30 sati u ulici Hrvatskih branitelja u Varaždinu, a policija traga za vozačem.

U priopćenju navode da je na djevojčicu, koja je prelazila kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza, naletjelo vozilo za čijim je volanom bio zasad nepoznati vozač.

On se, kažu u policiji, nije zaustavio ispred pješačkog prijelaza nego je udario u djevojčicu.

"Nakon kratkog razgovora, navedeni su napustili mjesto događaja, dok je djevojčica u pratnji roditelja zatražila liječničku pomoć", ističu iz policije.

Težina ozljeda će se naknadno utvrditi.

"Molimo građane koji imaju informaciju da se jave u Postaju prometne policije Varaždin, Kolodvorska 2, odnosno na broj telefona 192 ili 042/372-404", zaključuju iz policije.

