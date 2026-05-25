Beljin agent: 'Bilo je mjesta za njega na popisu, on je učinio da liga izgleda slabo'

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Beljo je zabio 38 golova i još upisao šest asistencija

25.5.2026.
16:13
Sportski.net
Dion Drena Beljo završio je sezonu s 31 pogotkom u SHNL-u čime je ostao kratak za samo tri gola od rekorda SHNL-a kojeg drži Eduardo da Silva

U svim natjecanjima, Beljo je zabio 38 golova i još upisao šest asistencija. Ipak, to nije bilo dovoljno za poziv izbornika Dalića na Svjetsko prvenstvo 2026, donosno, bilo je dovoljno tek za pretpoziv. O toj činjenici za njemački Sky sport govorio je Srđan Lakić, agent Dinamova napadač, a nekad je i sam zabijao u Bundesligi.

"Dionova dominacija učinila je da liga izgleda slaba, a postizanje 31 gola činilo se lakim - ali naravno da nije. Također, 5 golova u 8 utakmica Europske lige je snažan učinak. Mislim da je trebalo biti mjesta i za njega, ali izbornik je donio odluku i moramo ići dalje. Život ide dalje", kazao je Lakić za njemački list. 

 

 

Podsjetimo, Dalić je svoju odluku da ne pozove Belju, opravdao ovako: "Čestitam Dinamu i Belji koji je zaista bio blizu, ali konkurencija je dobra. Imamo Kramarića i Budimira koji su neupitni, a tu su Musa i Matanović. Musa igra jako dobro u MLS-u, bio je sjajan u ožujku. Matanović igra u Bundesligi, prvi je strijelac kluba i igra finale Europa lige. Ja sam Belju prije tri godine zvao u reprezentaciju, imao je svoju prigodu. Jedini razlog zašto nije na popisu je konkurencija". 

HnlDion Drena BeljoDinamoSvjetsko Prvenstvo 2026.Zlatko Dalić
