NIJE SE NAMETNUO /

Dinamo prodao 'uvrijeđenu frajlu' za milijun i pol eura

Foto: Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia

Podsjetimo, Zvonimir Boban je u istupu na članskom danu Villara nazvao "uvrijeđenom frajlom" kao odgovor na nezadovoljstvo minutažom, koje je Villar izrazio na Instagramu.

24.5.2026.
Dinamo je u subotu odigrao 0-0 pred krcatim Maksimirom u posljednjem kolu SHNL-a. I dok su Modri kasno u noć slavili duplu krunu, jedan se njihov igrač mučio u grčevitoj utakmici za ostanak u španjolskoj La Ligi.

Radi se, dakako, o Dinamovom veznjaku na posudbi u Elcheu, Gonzalu Villaru. On je protiv Girone odigrao 75 minuta u remiju 1-1 i tako ostavio Elche u Primeri, ali je isto tako napunio Dinamovu blagajnu. Naime, prilikom odlaska na posudbu u ugovor je stavljeno kako je Elche obvezan otkupiti Španjolca ako ostane u ligi, što se i dogodilo.

Tako će Dinamo zaraditi 1,5 milijuna eura za igrača kojeg su prije samo godinu dana platili tri milijuna. Iako je povremeno pokazivao da se radi o klasnom igraču, što smo i znali kada je dolazio budući da ima nastup za La Furiju, u Dinamu se nije uspio nametnuti. Za Plave je skupio 15 nastupa, a jedanput je asistirao i isto toliko puta zabio

Sada će i sljedeće sezone nositi dres svog omiljenog kluba za koji je dosad nastupio 51 put. 

DinamoGonzalo VillarHnlElcheLa Liga
