FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSVANULO MU SUNCE /

U Dinamu mu nije išlo, a sada u Španjolskoj rastura

U Dinamu mu nije išlo, a sada u Španjolskoj rastura
×
Foto: Nacho Vela/Agencia LOF/imago sportfotodienst/Profimedia

Villar je za Dinamo odigrao 15 utakmica u kojima je postigao jedan pogodak i upisao jednu asistenciju

28.4.2026.
13:17
Sportski.net
Nacho Vela/Agencia LOF/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Kada je prošlog ljeta Gonzalo Villar došao u Dinamo, svi su imali velika očekivanja od španjolskog veznjaka.

Došao je kao bivši igrač Rome i nogometaš koji je nastupao za seniorsku reprezentaciju, a za njega je plaćena odšteta od tri milijuna eura. Prvih nekoliko nastupa pokazalo je da se radi o igraču koji zna igrati, no u velikoj križaljci Marija Kovačevića, u kojoj je morao posložiti dvadesetak novih igrača, za Španjolca nije bilo značajnije minutaže.

Villar je time bio nezadovoljan, čak se oglasio i na društvenim mrežama, pa je na ljeto napustio klub.

Potpisao je posudbu do kraja sezone s Elcheom i pokazao sve ono što je Dinamova struka u njemu vidjela kada ga je dovodila. Sjajne Villarove utakmice dovele su Elche na korak do ostanka u La Ligi, a ako se to ispuni, bit će zadovoljni i u Dinamu jer bi Elcheovim ostankom Plavi trebali zaraditi oko milijun i pol eura na ime odštete.

Koliko se Villar dobro prilagodio govori i izjava trenera Elchea Edera Sarabije nakon pobjede protiv Real Ovieda, u kojoj je Villar postigao pogodak:

“Naravno da bih volio računati na Gonzala u budućnosti. On je spektakularan igrač. Nevjerojatno je sazrio i osjećam da je ovo njegov dom. To je igrač s brojnim kvalitetama za budućnost,” rekao je Sarabia.

Villar je taj gol proslavio vrlo emotivno, budući da je ranije već nosio dres Elchea, a kako stvari stoje, od sljedeće sezone mogao bi ponovno biti igrač "Zeleno-bijelih”.

 

ElcheDinamoGonzalo Villar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
