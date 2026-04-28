U Dinamu mu nije išlo, a sada u Španjolskoj rastura

Kada je prošlog ljeta Gonzalo Villar došao u Dinamo, svi su imali velika očekivanja od španjolskog veznjaka.

Došao je kao bivši igrač Rome i nogometaš koji je nastupao za seniorsku reprezentaciju, a za njega je plaćena odšteta od tri milijuna eura. Prvih nekoliko nastupa pokazalo je da se radi o igraču koji zna igrati, no u velikoj križaljci Marija Kovačevića, u kojoj je morao posložiti dvadesetak novih igrača, za Španjolca nije bilo značajnije minutaže.

Villar je time bio nezadovoljan, čak se oglasio i na društvenim mrežama, pa je na ljeto napustio klub.

Potpisao je posudbu do kraja sezone s Elcheom i pokazao sve ono što je Dinamova struka u njemu vidjela kada ga je dovodila. Sjajne Villarove utakmice dovele su Elche na korak do ostanka u La Ligi, a ako se to ispuni, bit će zadovoljni i u Dinamu jer bi Elcheovim ostankom Plavi trebali zaraditi oko milijun i pol eura na ime odštete.

Koliko se Villar dobro prilagodio govori i izjava trenera Elchea Edera Sarabije nakon pobjede protiv Real Ovieda, u kojoj je Villar postigao pogodak:

“Naravno da bih volio računati na Gonzala u budućnosti. On je spektakularan igrač. Nevjerojatno je sazrio i osjećam da je ovo njegov dom. To je igrač s brojnim kvalitetama za budućnost,” rekao je Sarabia.

Villar je taj gol proslavio vrlo emotivno, budući da je ranije već nosio dres Elchea, a kako stvari stoje, od sljedeće sezone mogao bi ponovno biti igrač "Zeleno-bijelih”.