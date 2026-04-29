Ni Enrique ne može vjerovati: 'Nikad nisam vidio ovakav tempo, zaslužili smo pobjedu, remi i poraz'

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Paris Saint-Germain je na Parku prinčeva pobijedio Bayern Munchen sa 5-4.

Fantastičnu utakmicu pružili su aktualni europski prvak PSG i njemački velikan Bayern. Gotovo je nemoguće popisati što se sve događalo na Parku prinčeva. Postignuto je čak devet golova, bilo je još niz prilika, a Parižani su na koncu slavili sa 5-4, premda su u jednom trenutku imali 5-2. S ukupno devet golova to je najefikasnije polufinale Lige prvaka u povijesti.

Bavarci su poveli u 17. minuti golom Harryja Kanea iz kaznenog udarca, izjednačio je Khvicha Kvaratskhelia u 24. minuti, Joao Neves je u 33. minuti okrenuo rezultat, da bi Michael Olise izjednačio u 41. minuti. U posljednjim trenucima prvog dijela Ousamne Dembele je iz kaznenog udarca doveo Parižane do nove prednosti.

Luis Enrique: "It's been the BEST match I've been in as a manager. No doubts". "Congrats everyone!".



Luis Enrique: "It's been the BEST match I've been in as a manager. No doubts". "Congrats everyone!".

"Nikad prije nisam vidio utakmicu s takvim ritmom. Moram čestitati protivnicima, igračima. Kada imate takvo vodstvo od 5-2, a protivnici toliko riskiraju - oni su vrhunska momčad. Bilo je teško, a bit će i uzvratna utakmica. Morate uživati ​​i morate prepoznati da je ovo tek treća utakmica koju su izgubili cijele sezone, rekao je trener PSG-a, Luis Enrique pa dodao:

"Nikad nisam vidio ovakav intenzitet i ovakvu fizičku razinu. Moramo si stvarno svi međusobno čerstitati. Mi smo večeras zaslužili pobijediti, remizirati i izgubiti u isto vrijeme jer je ova utakmica bila nevjerojatna. Bila je ovo najbolja utakmica koju sam vodio kao trener, nema sumnje u to."

🚨 Luis Enrique: “I've never seen such an intensity and physical level. We have to congratulate everyone”.



Luis Enrique: "I've never seen such an intensity and physical level. We have to congratulate everyone". "We deserved to win, we deserved to draw and we deserved to lose today. It was a fantastic game".

Ousmane Dembélé proglašen je igračem utakmice. UEFA-ina tehnička promatračka skupina izjavila je: "Ousmane Dembélé imao je najveći utjecaj na rezultat ove zapanjujuće utakmice. Zabio je dva puta, upisao jednu asistenciju i bio je izravno uključen u još jedan gol."

Ousmane Dembélé, napadač Pariza, u razgovoru za Canal +: "Dvije su momčadi koje žele napadati, a ne preispituju same sebe. Ovo je polufinale UEFA Lige prvaka. Znamo da je Bayern vrhunska momčad, a i mi. Zadovoljni smo rezultatom, unatoč vodstvu od 5-2."

"Malo smo prestali igrati pred kraj. Bayern je vrhunska momčad. Bila je to nevjerojatna utakmica, a sada idemo u München, nadajući se pobjedi kako bismo se kvalificirali za finale", rekao je Dembele pa odgovorio na pitanje očekuje li sličnu utakmicu i u uzvratu:

"Da, mi smo dvije momčadi koje žele napadati. Nećemo mijenjati svoju filozofiju. Želimo napadati, a i oni, tako da mislim da nas očekuje sjajna utakmica."

Slično je potvrdio i Marquinhos, kapetan Pariza.

"Utakmica tamo bit će ista - luda utakmica između dvije momčadi koje žele pobijediti i zabiti. Moramo tamo otići s istim mentalitetom, istom osobnošću, kako bismo mogli napraviti nevjerojatan posao tamo kao što smo ovdje."

