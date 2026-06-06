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U TEŠKOM JE STANJU /

Djevojčica (5) preživjela pad s 11 kata, liječnici joj se bore za život: Jedna stvar joj je ublažila udar

Djevojčica (5) preživjela pad s 11 kata, liječnici joj se bore za život: Jedna stvar joj je ublažila udar
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Foto: Klaudia Radecka/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia/Ilustracija

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile okolnosti nesreće

6.6.2026.
11:51
Dunja Stanković
Klaudia Radecka/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia/Ilustracija
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Petogodišnja djevojčica u teškom je stanju nakon pada s 11 kata nebodera u poljskom gradu Włocławka, udaljenom oko 140 kilometara sjeverozapadno od Varšave. Njezina majka (21), koja ju je u to vrijeme čuvala, uhićena je i prijeti joj višegodišnja zatvorska kazna, prenosi Bild. 

Sve se dogodilo u petak ujutro. U trenutku tragedije majka je bila sama u stanu s kćeri i spavala je.

Hitni poziv službama stigao je oko 10 sati, a na teren su pojurili vatrogasci, policija i hitna pomoć. 

Djevojčici je pad s visine od 20 metara ublažila živica ispred nebodera. 

U teškom je stanju

Prema izvješćima poljskih medija, koje prenosi Bild, dijete je nakon reanimacije helikopterom prevezeno u bolnicu u Bydgoszczu. Zadobila je ozljedu glave te je njezino stanje i dalje ozbiljno. 

Alkotest je pokazao da je majka u trenutku nesreće imala izuzetno nisku koncentraciju od 0,001 promila, koja je jedva mjerljiva. 

Glasnogovornik policijske uprave Włocławeka potvrdio je da je majka uhićena. Tereti ju se za ugrožavanje života djeteta, za što je predviđena kazna od tri mjeseca do pet godina zatvora.

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile okolnosti nesreće. 

PoljskaNesreĆaNeboderCrna Kronika
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