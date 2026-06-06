Požar u domu nekadašnjeg sudionika 'Večere za pet': Aldo je sam pokušao ugasiti vatru, šteta je velika

U obiteljskoj kući Alda i Vesne Scrollavezza u Kraljevoj Velikoj izbio je požar na Tijelovo i progutao dio krovišta. Vatra je planula nešto iza pet sati ujutro, a čini se da je sve krenulo iz pregorjelog dimnjaka.

Vlasnik, kojeg javnost poznaje po nastupu u RTL-ovom showu "Večera za 5", prvo je pokušao ugasiti protupožarnim aparatom, a kada nije uspio pozvao je pomoć. Vatrogasci su istaknuli da je upravo njegova prvotna reakcija pomogla da se požar ne širi i ne uzrokuje još teže posljedice.

Na teren su izašli članovi DVD-a Lipovljani.Požar je ugasilo šest vatrogasaca, koji su na intervenciju izašli s dva vatrogasna vozila. Već oko 6 sati požar je lokaliziran, a 40-ak minuta kasnije i potpuno ugašen.

Općina najavila pomoć

U čuvanju i čišćenju požarišta priključili su im se i članovi DVD-a Kraljeva Velika, a tijekom dana stradalu obitelj i objekt obišao je načelnik općine Lipovljani Nikola Horvat, u pratnji Dijane Vanjek, zapovjednice VZO i DVD Lipovljani, Ana Marije Pavlović, predsjednice VZO Lipovljani i Marinka Sabadoša, predsjednika Mjesnog odbora Kraljeva Velika.

Vesna i Aldo u Kraljevoj Velikoj žive tek devet mjeseci. U rujnu prošle godine kupili su kuću koja je sada znatno oštećena. Osim krova, stradale su prostorije i elektro instalacije.

Dio kuće su bili preuredili, no požar će ih barem neko vrijeme zaustaviti u daljnjim radovima.

Načelnik općine Horvat obećao je financijsku pomoć u saniranju štete, a o tome bi trebalo odlučivati Općinsko vijeće.

Članovi DVD-a Kraljeva Velika i obližnji susjedni, priskočili su u pomoć, očistili su zgarište i najlonom zaštitili izgorjeli dio krova, kako kiša ne bi močila unutrašnjost. Građa potrebna za obnovu krova nije se mogla nabaviti u četvrtak, zbog neradnog dana, no uskoro bi krov trebao biti popravljen, a za obnovu elektro instalacija trebat će ipak više dana, navode iz Općine.