Bayern i PSG u čudesnoj večeri na Parku prinčeva postavili dva rekorda

PSG je u Parizu na Parku prinčeva svladao Bayern 5:4 u prvoj utakmici polufinala ovogodišnjeg izdanja Lige prvaka.

Fantastičnu utakmicu pružili su aktualni europski prvak PSG i njemački velikan Bayern. Gotovo je nemoguće popisati što se sve događalo na Parku prinčeva. Postignuto je čak devet golova, bilo je još niz prilika, a Parižani su na koncu slavili sa 5-4, premda su u jednom trenutku imali 5-2.

Na utakmici su postavljena dva rekorda natjecanja u povijesti Lige prvaka (1992/93). Prvi put u povijesti polufinala postignuto je pet golova u prvom dijelu te ukupno devet pogodaka na susretu.

9 - Questa è stata la semifinale con più gol segnati nella storia della #UEFAChampionsLeague, sia nel primo tempo (cinque) che nell’intera partita (nove). Spettacolare.#PSGBayern https://t.co/49uCl1dNKC — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 28, 2026

Bavarci su poveli u 17. minuti golom Harryja Kanea iz kaznenog udarca, izjednačio je Kviča Kvaratškhelija u 24. minuti, Joao Neves je u 33. minuti okrenuo rezultat, da bi Michael Olise izjednačio u 41. minuti. U posljednjim trenucima prvog dijela Ousamne Dembele je iz kaznenog udarca doveo Parižane do nove prednosti.

Kvaratskhelija je u 55. minuti svojim drugim golom na utakmici povećao prednost PSG-a. Tri minute kasnije bilo je 5-2, a novi gol je zabio Dembele. Bayern se nije predavao, u 65. minuti je Dayot Upamecano smanjio na 5-3, a tri minute kasnije Diaz je pogodio za 5-4.

5- Le Paris SG a inscrit au moins 5 buts sur 4 matches de Ligue des Champions 2025/26, aucune équipe n'a fait mieux sur une campagne de LdC.



Le Bayern n’avait lui plus encaissé 5 buts sur la scène européenne depuis avril 1995… en demi-finale de LdC (2-5 chez l’Ajax).



Quinté.

Za Bayern je Josip Stanišić odigrao cijeli susret. Uzvratna utakmica je 6. svibnja u Munchenu. U srijedu je drugo polufinale, a sastaju se Atletico Madrid i Arsenal

PSG je ovom pobjedom preknuo niz od pet uzastopnih poraza od Bayerna, pri čemu je posljednja utakmica bila u 4. kolu ligaškog dijela, a Bavarci su na Parku prinčeva pobijedili 2-1.

Večeras je bio i prvi put u europskom polufinalu (bilo kojeg natjecanja) da su obje momčadi postigle 4+ gola, i tek druga utakmica nokaut faze Lige prvaka nakon što su Chelsea i Liverpool igrali 4:4 u četvrtfinalu sezone 2008./09.

4+4 - Tonight was the first time in a European semi-final (any competition) that both teams scored 4+ goals, and just the second UEFA Champions League knockout stage match after Chelsea 4-4 Liverpool in the 2008-09 quarter-final. Basketball. #PSGBAY pic.twitter.com/NYj94xsbDV — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2026

