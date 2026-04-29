Bayern i PSG u čudesnoj večeri na Parku prinčeva postavili dva rekorda
Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn, Eibner-Pressefoto/Alamy/Profimedia

Utakmica koja će se zasigurno prepričavati još godinama

29.4.2026.
0:01
Sportski.netHina
PSG je u Parizu na Parku prinčeva svladao Bayern 5:4 u prvoj utakmici polufinala ovogodišnjeg izdanja Lige prvaka

Fantastičnu utakmicu pružili su aktualni europski prvak PSG i njemački velikan Bayern. Gotovo je nemoguće popisati što se sve događalo na Parku prinčeva. Postignuto je čak devet golova, bilo je još niz prilika, a Parižani su na koncu slavili sa 5-4, premda su u jednom trenutku imali 5-2. 

Na utakmici su postavljena dva rekorda natjecanja u povijesti Lige prvaka (1992/93). Prvi put u povijesti polufinala postignuto je pet golova u prvom dijelu te ukupno devet pogodaka na susretu. 

Bavarci su poveli u 17. minuti golom Harryja Kanea iz kaznenog udarca, izjednačio je Kviča Kvaratškhelija u 24. minuti, Joao Neves je u 33. minuti okrenuo rezultat, da bi Michael Olise izjednačio u 41. minuti. U posljednjim trenucima prvog dijela Ousamne Dembele je iz kaznenog udarca doveo Parižane do nove prednosti.

Kvaratskhelija je u 55. minuti svojim drugim golom na utakmici povećao prednost PSG-a. Tri minute kasnije bilo je 5-2, a novi gol je zabio Dembele. Bayern se nije predavao, u 65. minuti je Dayot Upamecano smanjio na 5-3, a tri minute kasnije Diaz je pogodio za 5-4.

Za Bayern je Josip Stanišić odigrao cijeli susret. Uzvratna utakmica je 6. svibnja u Munchenu. U srijedu je drugo polufinale, a sastaju se Atletico Madrid i Arsenal

PSG je ovom pobjedom preknuo niz od pet uzastopnih poraza od Bayerna, pri čemu je posljednja utakmica bila u 4. kolu ligaškog dijela, a Bavarci su na Parku prinčeva pobijedili 2-1.

Večeras je bio i prvi put u europskom polufinalu (bilo kojeg natjecanja) da su obje momčadi postigle 4+ gola, i tek druga utakmica nokaut faze Lige prvaka nakon što su Chelsea i Liverpool igrali 4:4 u četvrtfinalu sezone 2008./09.

Liga PrvakaRekordiBayernPsg
