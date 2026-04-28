Publika ga obožava, kritičari mrze: Zašto novi film Michaela Jacksona prikazuje kao sveca?

'TEŠKO GA JE RAZUMJETI' /

"It's bad. It's really, really bad", tako su neki kritičari započeli svoje kritike novog filma o Michaelu Jacksonu, jednostavno nazvanog "Michael" i prilično jednostrano prikazanog kralja popa. Ruši rekorde na box officeu, publika ga obožava, a kritika mrzi.

Ljudi su htjeli film o Michaelu Jacksonu. Ali ne samo film o njegovim najvećim hitovima, nego i film o istini. Zato vam odmah na početku moramo spoilati kako završava: godina je 1988., Michael je na vrhuncu slave, puni stadione, izašao je album "Bad". I - to je to.

Pa je li onda i film "Bad", pitali smo filmskog kritičara.

"Kada se snimaju biografski filmovi o glazbenicima koji su imali neke mrlje i afere u svom životu, naravno da producenti, a u ovom slučaju jedan od producenata je Zaklada Michaela Jacksona, uvjetuju da se takve stvari ne stavljaju u film. A osim tog dijela o navodnoj pedofiliji koji se ne spominje u filmu, prije par dana se pojavila i informacija da su izbačene scene u kojima jedna mlada glumica igra mladu Dianu Ross", kaže filmski kritičar Dean Sinovčić. Više doznajte u prilogu Rikarda Stojkovskog.