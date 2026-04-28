Od Splita do aerodroma 550 eura! Tko će ih ove godine spriječiti da pljačkaju ljude?

Nedavna uhićenja "kraljeva taksija", ekipe koja je stalno otvarala nove tvrtke za suradnju s platformama, i tako zamračila pet milijuna eura poreza, nisu i neće riješiti probleme većine taksista. Najavljene zakonske izmjene bit će samo kozmetika, kažu, ako se ne stane na kraj onima koji brutalno preplaćuju vožnje strancima, ali uvede i minimalna cijena po kilometru, jer im sada mnoge vožnje znaju biti skroz neisplative.

Jednom smrkne, drugome svane – tako bi se najbolje opisale vožnje taksijem u Splitu. Neke su toliko jeftine da vozači ne mogu imati profita...

"Nedavno sam dobio 50 posto na Uberu, po gradu se vozam za euro i pol do dva, ali također znam - otac mi je bio taksist. To nisu velike pare, uzet ću deset eura, taksi uzme 6 eura, firma 4 eura, a firma uzme 4 samo jer nudi uslugu", kaže Marin iz Zadvarje.

26 kilometara jednako 26 eura

Od aerodroma do centra Splita udaljenost je nešto više od 26 kilometara - toliko sada košta i vožnja Uberom.

"Došli smo taman s aerodroma, bilo je dobro putovanje i sve, ali ne znam je li bilo skuplje ili jeftinije od taksija. Samo pokušavam pronaći koliko je to bilo... Ne mogu se sjetiti, je li bilo u eurima, Možda je bilo u eurima. Našli smo, evo ga 26,94 eura...", ispričala je Australka Tracy.

Jedan kilometar za jedan euro, takve cijene gradski taksiji imaju cijele godine, samo njih možete dobiti jedino preko call centra.

"Imamo fiksnu cijenu koja je euro i po za start i euro i 30 je po kilometru, a vožnja je četiri eura i tako vozimo već godinama. Kod nas je uvijek isto, ljeti, zimi, noću i praznikom uvijek je ista cijena", rekao je splitski taksist Tomislav Brkić.

Ali zato druge cijene žestoko variraju i često ovise o bahatosti vozača. Prisjetimo se da su lani od Splita do aerodroma dvije Talijanke taksi platile 550 eura. I tu se čeka potez ministarstva.

"Nadamo se da će uvažiti prijedlog na stol kojeg smo mi stavili...radi se o minimalnoj cijeni koja bi trebala štititi same prijevoznike, a naravno i ono što je pridonijelo i tim izmjenama je gdje smo mi upozoravali. To je ta maksimalna cijena gdje će se zaštititi sami potrošači", rekao je Milivoj Topić, predsjednik Ceha prijevoznika Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije.

I taksisti nezadovoljni: 'Ovo ne može svatko raditi'

Nedavno su uhićeni agregatori za koje se sumnja da su kroz godine izbjegli plaćanje gotovo pet milijuna eura poreza. Prema prijedlogu novog zakona, više se neće moći otvoriti pa zatvoriti firmu. Neće više biti ni prijava na dva sata, a da se radi 10. Gotovo je s pričom po vas dolazi Ante, a dođe Šime - u ovu sezonu svi bi taksisti trebali imati uredne oznake i papire.

"Vozači koji su na jedan način bili robovi ovoga kriminala, sada će imati priliku da se osobe digitalnog ropstva, a oni koji su svjesno radili u tom kriminalu, oni neće moći jer se ništa nije promijenilo osim što njihovi agregatori moraju raditi po zakonima Republike Hrvatske", objasnio je Zoran Zen, predsjednik sindikata vozača platformi.

Kako tvrdi predsjednik sindikata, građani su žrtve velikih taksi platformi. "Hrvatski građani imaju pravo na Europskom sudu tražiti od Ubera i Bolta povrat svih sredstava zbog toga što ih je Uberi i Bolt svih ovih godina prevozio ne zakonito u Republici Hrvatskoj. Dovoljno je da pogledate kako su registrirane djelatnosti Ubera i bolta u Hrvatskoj. Po kojoj su registrirani", nadodao je Zen.

No, taksiste poslije svih neugodnih situacija brine vraćanje rejtinga - nekad je taksije i koristila i vozila elita, sada standarda gotovo da nema.

"Ljudi gdje god vide neku zaradu misle da mogu to raditi. Ovo ne može svatko raditi. Znači ne da budeš dobar vozač, moraš bit odličan vozač i moraš znati s ljudima raditi, borit se. Pristojnost i urednost i ugled vozača", rekao je Brkić.

Hoće li se što promijenit i dovesti u red, trebali bi znati do kraja lipnja, kad nova pravila stupe na snagu. Još jednu sezonu na divljem taksi tržištu valjda nećemo gledati.