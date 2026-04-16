Bivši radnik uhićenog 'kralja taksista' otkrio kako se varalo: 'Oni rješavaju papire, ugase firmu, otvore'

Gotovo pet milijuna eura teška utaja poreza i desetak osumnjičenih - najnovije su optužbe USKOK-a za agregatore koji su radili s taksistima.

"Moj klijent se sumnjiči da je u sastavu zločinačkog udruženja pomagao pri učinu kaznenog djela utaje poreza odnosno carine", pojasnio je odvjetnik Ivana Ferenca Fran Olujić.

Jednog od osumnjičenika zastupa odvjetnik Mario Medak. Kaže da je njegov klijent iznio kratku obranu i porekao što mu se stavlja na teret. "Nije odgovarao na pitanja", dodao je.

Kako je operirao kralj taksista?

Na vrhu piramide, prema sumnjama USKOK-a, takozvani je kralj taksista Branimir Malenica, čovjek koji je, doznajemo otvarao j.d.o. za stotinjak eura. Dva mjeseca obrt bi mu radio dok ne bi došao do iznosa da mora platiti PDV. Onda bi otišao u stečaj, zatvorio obrt. Otvorio novi. I tako 10 godina u krug. Dvije godine tako je za Malenicu radio i naš sugovornik kojemu smo radi zaštite identiteta promijenili glas.

"Oni ti sve rješavaju papire, ti ne moraš ništa, oni ugase firmu, otvore, naprave novi ugovor o radu koji ne moraš potpisat, vozač to praktički ne bi ni osjetio. Ali osjeti jer dva-tri sata ne možeš raditi dok aplikacije ne prebrikaju dokumente", pojašnjava bivši taksist za RTL Danas.

USKOK i policija sada su im stali na kraj. Ministar Božinović tvrdi da je nadzor agregatora pojačan.

"Trebalo je sve to ispratiti, trebalo je sve dvojbe i sumnje koje je policija imala s USKOK-om dovela u ovu fazu. Ovo je dobro da se čisti to sivo tržište, toga ima svuda, ima ga i u Hrvatskoj, ali pokazuje da smo u tom segmentu sposobni otkriti ovakva protupravna ponašanja", poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Problemi s taksi vozačima

A neki će USKOK-u možda i ukazati na neke druge probleme i nezakonitosti s kojima su se susreli.

"Moramo vidjet s kojim stavom, argumentima i s kojom poukom o pravima će USKOK ispred okrivljenika izaći. Kad to vidimo i kad bude prvo ispitivanje, onda ćemo donijeti konačnu odluku hoće li to biti obrana šutnjom ili aktivna obrana s dokumentima koje uskok možda u ovom času nema", kaže odvjetnik jednog od osumnjičenih Milko Križanović.

Sugovornik s početka naše priče ukazuje na cijeli niz problema s taksi vozačima. Između ostalog i da je uvjeren da 80 posto taksi vozača vozi taksi jer su blokirani.

"I to im je jedini izvor prihoda gdje mogu doći do novca, a da im banke ili ovrhovoditelji ne uzmu ništa. Računica je vrlo jednostavna. Do prije pet-šest mjeseci ako si radio šest do osam sati dnevno mogao si zaraditi čistih 70 eura, znači čisto. Sad je matematika jednostavno ako si radio 20 dana, mogao si zaraditi tisuću petsto eura bez nekog većeg truda", dodaje bivši taksist.

Sad su se, kaže, cijene malo smanjile. A pitanje je i kako će se ova uhićenja odraziti na posao s taksistima i hoće li ih sada biti strah opet otvarati i zatvarati obrte i tako varati na PDV-u.