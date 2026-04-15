Nova pravila za taksiste: Putnici će unaprijed morati znati maksimalnu cijenu i planiranu rutu

Predloženim izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, a izmjene se uz ostalo odnose i na proširenje opsega provjere uvjeta dobrog ugleda vozača.

Prijedlog izmjena zakona u srijedu je na konferenciji za novinare predstavio potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Predloženim izmjenama putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja.

Mjere za profesionalnije obavljanje djelatnosti

Jedan od ključnih razloga za izmjene i dopune zakona je donošenje mjera koje omogućuju profesionalnije obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza. Te mjere uključuju bržu provjeru uvjeta za izdavanje kartice vozača i njezinu kontinuiranu kontrolu valjanosti, kao i zakonsko uređenje određivanja cijena kako bi se spriječio njihov neopravdan rast.

Izmjene se odnose i na proširenje opsega provjere uvjeta dobrog ugleda vozača, uključujući i mjeru zabrane upravljanja vozilom izrečenu u prekršajnim postupcima.

Prijevoznici će prema prijedlogu morati redovito provjeravati valjanost vozačkih kartica. Time će se osigurati da djelatnost autotaksi prijevoza putnika obavljaju isključivo ovlaštene osobe.

Posebne registarske pločice

Izmjenom zakona propisat će se pravna osnova za uvođenje posebnih registarskih TX pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz, kako bi se lakše raspoznavala i učinkovitije nadzirala u prometu.

Uvode se i strože prekršajne sankcije za nepravilnosti poput neprikazivanja cijena, promjene uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe te nepoštivanja pravila o aplikacijama i karticama vozača.

Osim toga, proširit će se nadležnost za nadzor i sankcioniranje nepravilnosti u obavljanju autotaksi prijevoza na terenu, pa će uz prometnu inspekciju to moći provoditi i komunalni redari, policija te carina.

