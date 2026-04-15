FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZMJENA ZAKONA

Nova pravila za taksiste: Putnici će unaprijed morati znati maksimalnu cijenu i planiranu rutu

Nova pravila za taksiste: Putnici će unaprijed morati znati maksimalnu cijenu i planiranu rutu
×
Foto: Shutterstock

Prijedlog izmjena zakona u srijedu je na konferenciji za novinare predstavio potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković

15.4.2026.
18:18
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Predloženim izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, a izmjene se uz ostalo odnose i na proširenje opsega provjere uvjeta dobrog ugleda vozača.

Prijedlog izmjena zakona u srijedu je na konferenciji za novinare predstavio potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Mjere za profesionalnije obavljanje djelatnosti

Jedan od ključnih razloga za izmjene i dopune zakona je donošenje mjera koje omogućuju profesionalnije obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza. Te mjere uključuju bržu provjeru uvjeta za izdavanje kartice vozača i njezinu kontinuiranu kontrolu valjanosti, kao i zakonsko uređenje određivanja cijena kako bi se spriječio njihov neopravdan rast.

Izmjene se odnose i na proširenje opsega provjere uvjeta dobrog ugleda vozača, uključujući i mjeru zabrane upravljanja vozilom izrečenu u prekršajnim postupcima.

Prijevoznici će prema prijedlogu morati redovito provjeravati valjanost vozačkih kartica. Time će se osigurati da djelatnost autotaksi prijevoza putnika obavljaju isključivo ovlaštene osobe.

Posebne registarske pločice

Izmjenom zakona propisat će se pravna osnova za uvođenje posebnih registarskih TX pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz, kako bi se lakše raspoznavala i učinkovitije nadzirala u prometu.

Uvode se i strože prekršajne sankcije za nepravilnosti poput neprikazivanja cijena, promjene uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe te nepoštivanja pravila o aplikacijama i karticama vozača.

Osim toga, proširit će se nadležnost za nadzor i sankcioniranje nepravilnosti u obavljanju autotaksi prijevoza na terenu, pa će uz prometnu inspekciju to moći provoditi i komunalni redari, policija te carina.

Izmjena Zakona, Taksi, Taksisti, Oleg Butković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike