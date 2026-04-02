Bahati taksist u Zagrebu namjerno autom udario mladića (26) nakon svađe u prometu

Zagrebačka policija izvijestila je kako je 31-godišnji taksist, koji je upravljao svojim vozilom ispred osobnog automobila 26-godišnjaka učestalo ubrzavao i usporavao zbog čega ga je mladić pretekao te zaustavio vozilo ispred njega. Izašao je iz automobila da mu prigovori zbog načina vožnje. Taksist je na to krenuo svojim vozilom unatrag, a zatim unaprijed te je naletio na mladića i ozlijedio ga.

Mladić je prevezem u KB Sveti Duh gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede. Vozač taksija je uhićen te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje u službenim prostorijama.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja podnijeto je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom i sredstvom.

POGLEDAJTE VIDEO: Pohlepni taksisti doveli do izmjene zakona: Vlada uvodi gornju granicu cijene za usluge