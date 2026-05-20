FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
novo ime /

Talijanski stručnjak preuzeo reprezentaciju Albanije: 'Ne bih došao da ne vjerujem u uspjeh!'

Talijanski stručnjak preuzeo reprezentaciju Albanije: 'Ne bih došao da ne vjerujem u uspjeh!'
×
Foto: Matrix Images/Armando Babani/imago sportfotodienst/Profimedia

Maran je na klupi zamijenio Brazilca Sylvinha čiji je mandat završio nakon neuspjeha u dodatnim kvalifikacijama

20.5.2026.
12:37
Hina
Matrix Images/Armando Babani/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Talijanski nogometni stručnjak Rolando Maran (62) imenovan je novim izbornikom albanske reprezentacije, a s tamošnjim je savezom potpisao jednoipolgodišnji ugovor.

Maran je na klupi zamijenio Brazilca Sylvinha čiji je mandat završio nakon neuspjeha u dodatnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Bivši trener Cagliarija, Genoe, ⁠Barija i Brescije trebao bi odvesti Albaniju na EURO 2028. kako bi zaslužio produženje suradnje, a dugoročni cilj je plasman Albanije na SP 2030.

"Kad ne bih vjerovao da je to moguće, ne bih niti dolazio", poručio je Maran.

AlbanijaSvjetsko Prvenstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike