'DIO PUTOVANJA'

Ništa od Svjetskog prvenstva: Zvijezda Furije objavila fotku nakon operacije

Ništa od Svjetskog prvenstva: Zvijezda Furije objavila fotku nakon operacije
Foto: Joan Gosa/Alamy/Profimedia

'Operacija je prošla dobro i već se veselim povratku na teren još jači, kako fizički tako i psihički'

20.5.2026.
15:44
Hina
Joan Gosa/Alamy/Profimedia
Veznjak španjolskog nogometnog prvaka Barcelone Fermin Lopez potvrdio je kako će propustiti ovogodišnje Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. lipnja zbog loma kosti u desnom stopalu koju je zadobio prošlog vikenda u 3-1 pobjedi protiv Betisa.

Lopez je ove sezone postigao 13 golova uz 17 asistencija u svim natjecanjima te bi zasigurno bio na popisu izbornika Luisa de la Fuentea koji će biti objavljen u ponedjeljak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Operacija je prošla dobro i već se veselim povratku na teren još jači, kako fizički tako i psihički. Život i nogomet mogu biti okrutni, ali morate to prihvatiti jer sve je dio putovanja. Sada je vrijeme za navijanje za reprezentaciju iz udobnosti doma", poručio je Lopez.

Svjetsko Prvenstvo 2026.španjolska Nogometna Reprezentacija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
