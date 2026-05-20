Novi gradski SUV ima apsolutno sve: Kad vidite cijenu, njihov cilj je sasvim jasan

Česi nastavljaju snažno s elektrifikacijom, u Zürichu, gradu banaka i čokolade, predstavljen je automobil koji bi mogao biti jednako sladak i vrijedan - Škoda Epiq.

Potpuno električni gradski SUV koji ne samo da nosi ime s epskim prizvukom, već prijeti postati novi kralj asfalta i pristupačne elektromobilnosti.

Ovo nije samo još jedan model u nizu; ovo je Škodin hrabar korak u budućnost, pokušaj da se električni automobil napokon spusti iz oblaka visokih cijena među obične ljude. I sudeći po prvim reakcijama, mogli bi u tome i uspjeti.

Dizajn koji prkosi dimenzijama

Na prvi pogled, Epiq je automobil koji izgleda veći i robusniji nego što njegove skromne dimenzije od 4,1 metra duljine odaju. To je prvi model koji u potpunosti utjelovljuje novu Škodinu dizajnersku filozofiju nazvanu "Modern Solid". U prijevodu, to znači čiste, jednostavne linije kombinirane s elementima koji odišu čvrstoćom i samopouzdanjem.

Prednjim dijelom dominira takozvano "Tech-Deck Face", sjajna crna maska koja zamjenjuje klasičnu rešetku hladnjaka i pametno skriva sve senzore i radare potrebne za moderne sustave pomoći vozaču. Ovu modernu ploču uokviruju prepoznatljiva T-svjetla, stvarajući svjetlosni potpis koji ćete lako prepoznati u retrovizoru.

Jounggeen Kim, jedan od glavnih dizajnera, otkrio je kako je tim proveo sate i sate istražujući koliko "terenski" Epiq može izgledati, a da ne postane karikatura pravog terenca. Cilj je bio pronaći savršenu ravnotežu između robusnog stava, naglašenog masivnim odbojnicima i plastičnim oblogama, te obiteljske praktičnosti koja je oduvijek bila u srcu marke Škoda.

Zanimljiv detalj su i osam okomitih otvora na prednjem odbojniku, za koje je dizajner otkrio da inspiracija nije došla iz svijeta 4x4 vozila, već iz utora na biciklističkoj kacigi. Iza njih se kriju aktivne zaklopke koje se otvaraju i zatvaraju po potrebi kako bi se poboljšala aerodinamika, što je ključno za maksimiziranje dosega električnog vozila.

No, prava čarolija događa se straga. Unatoč tome što je kraći od popularnog Kamiqa, Epiq nudi prtljažnik od nevjerojatnih 475 litara. To je sedamdeset i pet litara više od njegovog benzinskog rođaka i više od mnogih većih automobila. Kada se stražnja sjedala preklope, prostor raste na čak 1.344 litre. Tajna leži u pametnoj MEB+ platformi s prednjim pogonom, koja oslobađa prostor ispod poda prtljažnika, za razliku od modela s motorom straga. Škoda ovdje igra na svoju najjaču kartu - ponuditi više prostora i praktičnosti nego što biste ikada očekivali od automobila ovih gabarita.

Unutrašnjost: Digitalno doba s ljudskim dodirom

Kabina Epiqa nastavlja priču o pametnom dizajnu i funkcionalnosti. Osjećaj prostranosti postignut je horizontalnim linijama, ambijentalnim osvjetljenjem i minimalističkim pristupom. Ispred vozača nalazi se kompaktni 5,3-inčni digitalni zaslon s osnovnim informacijama, dok središnjom konzolom dominira veliki, 13-inčni zaslon infotainment sustava. Srećom, Škoda je naučila lekciju od nekih drugih proizvođača unutar koncerna i odlučila zadržati fizičke tipke za najčešće korištene funkcije, smještene ispod glavnog zaslona. To znači da nećete morati prolaziti kroz tri podizbornika samo da biste pojačali grijanje dok vozite.

Infotainment sustav temelji se na Androidu, što obećava brži odziv, veću mogućnost prilagodbe i preuzimanje aplikacija trećih strana. Bežični Apple CarPlay i Android Auto dolaze standardno. Iako su neki tvrdi plastični materijali prisutni, što je i očekivano za cjenovni razred, ukupni dojam nipošto nije jeftin, zahvaljujući pametnom odabiru tekstura i održivih materijala, uključujući presvlake od potpuno recikliranih vlakana.

Naravno, priča o Škodi ne bi bila potpuna bez "Simply Clever" rješenja. Uz već poznati kišobran u vozačevim vratima i strugalicu za led u poklopcu priključka za punjenje, Epiq donosi i nove ideje. Jedna od njih je kompaktna torba za kabele za punjenje koja se pričvršćuje na naslon stražnjih sjedala, držeći ih uredno pospremljenima i uvijek pri ruci, umjesto da se kotrljaju po prostranom prtljažniku. Prostora za sitnice ima napretek, s oko 26 litara pohrane rasute po kabini, uključujući i praktičan prostor ispod "plutajuće" središnje konzole.

Performanse za svačiji ukus i džep

Škoda Epiq nudit će se u tri osnovne izvedbe, prilagođene različitim potrebama i budžetima. Sve verzije imaju jedan elektromotor koji pokreće prednje kotače.

Početni model, Epiq 35, koristi motor od 114 konjskih snaga i LFP (litij-željezo-fosfatnu) bateriju iskoristivog kapaciteta 37 kWh. Ova tehnologija baterija je jeftinija za proizvodnju i dugotrajnija, a nudi procijenjeni doseg od oko 315 kilometara, što je idealno za gradsku vožnju i svakodnevne obaveze. Slijedi Epiq 40 sa snažnijim motorom od 133 KS, ali istom baterijom.

Vrh ponude je Epiq 55, koji donosi značajan skok u performansama. Pokreće ga motor od 208 konjskih snaga, a napaja se većom NMC (nikal-mangan-kobalt) baterijom od 52 kWh. Ova baterija nudi veću gustoću energije, što rezultira dosegom do 430 kilometara po WLTP ciklusu. Ubrzanje od nula do 100 km/h traje respektabilnih 7,4 sekunde, što je dovoljno da ostavite većinu automobila iza sebe na semaforu.

Brzina punjenja također ovisi o verziji. Dok osnovni model podržava punjenje do 50 kW, najjači Epiq 55 može primiti do 133 kW na brzom DC punjaču. To mu omogućuje da bateriju od 10 do 80 posto napuni za manje od 25 minuta, što je vrijeme potrebno za jednu poštenu kavu i odmor na putu. Za kućno punjenje, svi modeli dolaze s 11 kW AC punjačem. Zanimljivo je da platforma podržava i dvosmjerno punjenje, što znači da ćete moći koristiti energiju iz automobila za napajanje vanjskih uređaja (Vehicle-to-Load) ili je čak vratiti u kućnu mrežu (Vehicle-to-Grid).

Cijena, dolazak i epska bitka na tržištu

Najvažnija vijest vezana uz Škodu Epiq svakako je njezina najavljena početna cijena od oko 25.000 eura. To ga pozicionira kao jednog od najpristupačnijih europskih električnih SUV-ova, direktno konkurirajući modelima kao što su Renault 4, Ford Puma Gen-E i budući Volkswagen ID. Cross. Cilj je jasan: ponuditi prostran, praktičan i tehnološki napredan električni automobil po cijeni usporedivoj s benzinskim modelom slične veličine, poput Kamiqa.

Prvi modeli na tržište stižu tijekom 2026. godine, a u Hrvatskoj ga možemo očekivati na jesen. Prvi dojmovi novinara koji su imali priliku isprobati pretprodukcijske modele su izrazito pozitivni. Hvale se precizan upravljač i udobna, ali kontrolirana vožnja koja uspješno upija neravnine. Ukratko, osjećaj u vožnji je opisan kao "tipična Škoda" - siguran, predvidljiv i bez neugodnih iznenađenja.

Čini se da je Škoda s Epiqom uspjela stvoriti automobil koji pogađa sve prave note. Kombinira moderan i robustan dizajn, nevjerojatnu prostranost za svoju klasu, pametna rješenja, solidan doseg i, što je najvažnije, pristupačnu cijenu. Ako se ova obećanja ostvare, ne čeka nas samo još jedan novi automobil, već potencijalni bestseler koji bi mogao promijeniti pravila igre i učiniti električnu budućnost dostupnijom nego ikad prije. Pripremite utičnice, jer nas čeka jedna doista "epska" jesen.