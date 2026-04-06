Novi Škodin div ima prtljažnik od 1.010 litara, a prava čarolija krije se u jednom detalju

Globalno tržište automobila došlo je do točke u kojoj električni terenac sa sedam sjedala više nije samo praktično rješenje za velike obitelji, već strateški adut kojim marke pokazuju svoje tehnološke mišiće.

U segmentu u kojem su dosad vladali korejski divovi, Škoda se sprema ući na velika vrata s modelom Peaq - produkcijskom verzijom futurističkog koncepta Vision 7S.

Riječ je o najvećem i najnaprednijem automobilu koji je češki proizvođač ikada napravio, a prvi dojmovi govore da bi mogao postati novi vladar u klasi.

Iako konačni model još nije predstavljen, već sada je jasno da Škoda Peaq nije samo još jedan električni SUV. To je pomno osmišljen obiteljski automobil koji spaja ogroman prostor, vrhunsku praktičnost, impresivan domet i tehnologiju koja ga gura u premium segment. S prodajom koja se očekuje krajem 2026. godine, Peaq ima sve što je potrebno da postane novi favorit obitelji diljem Europe.

>>> U galeriji pogledajte sve što se do sada znao o novom Škodinom modelu. <<<

