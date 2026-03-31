Testirali smo jedan od najboljih SUV-ova na tržištu: Ovaj auto izaziva baš dobar osjećaj

Foto: Bojan Terglav

Kineski automobili stižu u nezadrživim valovima, a prosječnom je kupcu postaje sve teže pohvatati tko je tko, tko stoji iza kojeg imena i, najvažnije, što točno nudi.

No, priča se dramatično mijenja kad vam kažemo da iza marke Geely stoji automobilska imperija koja u svom vlasništvu drži divove poput Volva, Polestara i Lotusa.

Upravo taj inženjerski i tehnološki pedigre ulijeva povjerenje i postavlja visoka očekivanja. Jedan od njihovih aduta na hrvatskom tržištu, potpuno električni SUV EX5, savršen je primjer te filozofije – automobil koji na prvu možda ne obara s nogu svojim izgledom, ali ispod pomalo generičke vanjštine krije jedan od najboljih, najkompletnijih i tehnološki najnaprednijih električnih vozila koje smo u zadnje vrijeme vozili.

Dizajn koji ne vrišti, ali unutrašnjost šapuće 'premium'

Priznajemo, vanjski dizajn neće izazvati revoluciju niti će se za njim masovno okretati glave na cesti. Linije su čiste, moderne i podređene funkciji, prvenstveno aerodinamici. S dužinom od 4,6 metara i širinom od 1,9 metara, EX5 se dimenzijama smješta u srce popularnog C-SUV segmenta, a njegov dizajn je upravo to – siguran, uredan i neuvredljiv.

Svaki panel je na svom mjestu, zazori su minimalni, a dojam kvalitete je neupitan. Ipak, cjelina izgleda pomalo poznato, kao da ste već negdje vidjeli tu kombinaciju tankih LED svjetala povezanih svjetlosnom trakom i zatvorene prednje maske. No, prava magija počinje čim otvorite teška, solidna vrata i zakoračite unutra. U tom trenutku zaboravljate na vanjštinu.

Unutrašnjost je priča za sebe i tu Geely bez imalo zadrške pokazuje mišiće i znanje preuzeto od Volva. Ovo nije samo 'dobro za kineski auto', ovo je kabina koja može posramiti i znatno skuplje, razvikanije europske premium marke.

Kvaliteta materijala, od mekane kože na sjedalima i oblogama vrata do precizno obrađenih metalnih detalja, na najvišoj je razini. Završna obrada je besprijekorna, a opći dojam prostranosti i prozračnosti, potpomognut ogromnim panoramskim krovom, ostavlja bez daha.

Prava 'muška' masaža

Sjedala su poglavlje za sebe – dizajnirana za duga putovanja, fantastično su udobna i nude vrhunsku potporu. U našem testnom modelu Max nudila su grijanje, hlađenje i funkciju masaže koju bismo bez zadrške opisali kao 'mušku' – snažnu i efikasnu, sa šest različitih programa, a ne samo blago vibriranje koje vas škaklja po leđima.

Centralnim grebenom dominira ogroman, okomito postavljen zaslon od 15,4 inča s kristalno čistom 2.5K rezolucijom. No, ono što doista oduševljava su pametna i praktična rješenja. Prostora ima u izobilju, pogotovo na stražnjoj klupi gdje se, zahvaljujući potpuno ravnoj podnici i velikom međuosovinskom razmaku od 2,75 metara, i vrlo visoki putnici mogu komotno smjestiti bez guranja koljenima u prednja sjedala.

Prtljažnik u osnovi nudi 461 litru, što je prosjek klase, ali ispod podnice se kriju dodatni duboki pretinci idealni za kablove za punjenje, ali i za ozbiljne ruksake, dok je prava čarolija skrivena ladica koja se izvlači ispod stražnjih sjedala – genijalno rješenje za laptope, tablete ili stvari koje želite sakriti od znatiželjnih pogleda.

Tehnologija s potpisom Lotusa (i pokojom mušicom)

Geely se s ponosom hvali da su ovjes 'uštimavali' inženjeri iz Lotusa, i to se itekako osjeti u vožnji. Postavljen na novu, globalnu inteligentnu platformu (GEA), EX5 je u vožnji iznenađujuće udoban i agilan. Upravljač je direktan i nudi dobar osjećaj povezanosti s cestom, a ovjes s lakoćom upija neravnine i ležeće policajce, pružajući osjećaj sigurnosti i ugode kao u limuzini više klase. Elektromotor smješten sprijeda isporučuje 160 kW (218 KS) i 320 Nm okretnog momenta, što osigurava munjevita ubrzanja s mjesta, dovoljna da do stotke stigne za solidnih 7,1 sekundi.

No, tu dolazimo do jedine dvije stvarne mane ovog automobila. Ako ih uopće možemo nazvati manama. Naime, prva je relativno skroman doseg. Baterija kapaciteta 60,2 kWh po WLTP-u ima deklarirani domet od 430 kilometara, no u stvarnom svijetu, uz normalnu vožnju, nudi oko 350 do možda 400 km, ako pazite. To je sasvim dovoljno za većinu svakodnevnih potreba i vikend izleta, ali ipak zaostaje za nekim konkurentima koji nude opcije s većim baterijama.

Međutim, Geely to kompenzira vrhunskom tehnologijom same baterije, nazvanom Aegis Short Blade. Riječ je o LFP bateriji koja je prošla nevjerojatne testove sigurnosti, uključujući probijanje i gađanje, bez zapaljenja, a proizvođač jamči dugovječnost od čak 3500 ciklusa punjenja.

Drugu stvar smo primijetili kod malo oštrije vožnje, kada sva snaga ide na prednje kotače, pa kod naglog dodavanja gasa iz zavoja dolazi do izražaja podupravljanje, a prednji kraj ima tendenciju laganog 'vrludanja' dok gume traže prianjanje. To nije opasno i elektronika to brzo smiruje, ali kvari sportski dojam koji motor može pružiti. Treba spomenuti i da su sigurnosni sustavi ponekad previše revni, s čestim zvučnim upozorenjima, a regenerativno kočenje bi moglo biti i snažnije jer ne nudi pravo 'one-pedal' iskustvo vožnje, odnosno ne zaustavlja vozilo do kraja.

Život s EX5: Zvuk, punjenje i poštena cijena

Za svakodnevni život, EX5 je opremljen sjajnim stvarima koje vožnju čine ugodnijom. Tu se ističe Flyme Sound premium audio sustav snage 1000W sa 16 zvučnika, koji zvuči fantastično, jasno i snažno. Posebna inovacija su zvučnici ugrađeni u naslon za glavu vozača. Oni omogućuju da navigacijske upute ili telefonski poziv čujete samo vi, dok ostatak putnika nesmetano uživa u glazbi ili tišini – briljantno rješenje.

Veliki plus je i brzina punjenja. Na brzom DC punjaču, EX5 podržava snagu do 160 kW, što znači da će se baterija od 30% do 80% napuniti za samo dvadesetak minuta, idealno za zaustavljanja na dužim putovanjima.

U Hrvatskoj, Geely EX5 dolazi u samo jednoj, ali maksimalno bogatoj razini opreme po cijeni od 42.990 eura. Za taj iznos dobivate praktički sve što se može zamisliti – od panoramskog krova, ali i krovnog otvora, head-up zaslona, spomenutih grijanih, hlađenih i masažnih sjedala, preko kompletnog paketa sigurnosnih sustava s 360° kamerom i adaptivnim tempomatom, do V2L (Vehicle-to-Load) funkcije koja vam omogućuje da na automobil priključite vanjske potrošače. Jamstvo na vozilo je šest godina ili 150.000 km, a na bateriju čak osam godina ili 200.000 km, što je snažan pokazatelj povjerenja u vlastiti proizvod.

Gotovo je nemoguće naći bolju ponudu

Geely EX5 je automobil koji vas tjera da preispitate sve predrasude koje ste možda imali o kineskim proizvođačima. Ako možete prijeći preko vanjštine koja ne izaziva uzdahe i ako vam je realni doseg od 400-tinjak kilometara dovoljan, teško je, ako ne i nemoguće, naći bolju ponudu na tržištu električnih SUV-ova.

Sjajna tehnologija, vrhunska unutrašnjost, fantastična udobnost i iznenađujuće dobre vozne osobine čine ga jednim od najugodnijih iznenađenja godine. Ne sudite knjigu po koricama, a ovaj Geely definitivno ne biste trebali suditi po njegovoj pomalo samozatajnoj 'fasadi'.