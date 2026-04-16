Uhićenja u Zagrebu i Zadru: Neslužbeno doznajemo o kome se radi

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Policijska uprava zagrebačka i Policijska uprava zadarska.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke i Zadarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile gospodarska kaznena djela.

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, riječ je o taksistima, desetak osoba, a sumnja se na utaju poreza.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.