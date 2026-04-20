ZAVRŠIO U PRITVORU /

Taksist (43) napao maloljetnicu koja je pokušala pobjeći ne plativši račun

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 43-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske

20.4.2026.
10:10
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Šibenski policajci proveli su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom osumnjičenim za razbojništvo u pokušaju i tjelesnu ozljedu na štetu maloljetne osobe. Njega se sumnjiči da je u subotu dvadesetak minuta iza ponoći u Ulici Stipe Ninića u Šibeniku u svojem taksi vozilu prevozio dvije maloljetnice. Budući da nisu imale novca za plaćanje usluge prijevoza, jedna od njih otišla je kući kako bi donijela novac, a za to vrijeme osumnjičeni i druga maloljetnica izašli su iz vozila. 

U trenutku kada se maloljetnica pokušala udaljiti ne plativši račun, osumnjičeni ju je uhvatio rukama za gornji dio jakne te povukao, pritom joj pokušavajući oduzeti mobilni uređaj, nakon čega je ddjevojka pala na tlo. Taksist je nastavio s povlačenjem maloljetnice kako bi joj oduzeo mobitel, ali nije uspio.

Neposredno nakon navedenog događaja osumnjičeni 43-godišnjak pozvao je policiju. U Općoj bolnici u Šibeniku maloljetnoj osobi konstatirane su lakše tjelesne ozljede. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 43-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši radnik uhićenog 'kralja taksista' otkrio kako se varalo: 'Oni rješavaju papire, ugase firmu, otvore'

TaksistšibenikRazbojništvo
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
